El candidato a legislador por el departamento San Justo por el frente Creo en Córdoba, Fernando Coiset, estuvo este jueves en San Francisco, donde respaldó la candidatura de Andrés Romero como postulante a la intendencia por el mismo espacio.

Coiset, ex intendente de Las Varillas y que también fue funcionario provincial, recorrió empresas locales, visitó el Archivo Grafico y tenía previsto mantener durante la noche una reunión con militantes y dirigentes regionales.

Coiset explicó cuáles serán los ejes de la propuesta de su espacio, que lleva como candidato a gobernador a Federico Alessandri y Gabriela Estévez como vicegobernadora. Además, elogió la propuesta de Romero de crear en San Francisco un Centro Municipal de Alimentos.

¿Cuál es el objetivo de esta recorrida por la ciudad?

Estamos recorriendo las localidades del departamento San Justo, en esta oportunidad junto a Andrés, que es nuestro candidato a intendente. También nos interesa recorrer en cada localidad que visitamos las instituciones, en el caso de San Justo, un departamento con un potencial productivo importante, visitar las empresas. Más allá de que hace muchos años recorremos el departamento no terminamos de sorprendernos y aprender todos los días las cosas que se hacen en San Francisco, que fue históricamente un faro en lo productivo y social para el departamento.

¿El objetivo es también organizar la militancia, teniendo en cuenta que Creo en Córdoba es un espacio nuevo?

Sí, nosotros planteamos una propuesta provincial que se llama Creo en Córdoba que impulsa la candidatura de Federico Alessandri como gobernador y Gabriela Estévez como vice. Planteamos una nueva conducción para la provincia. Tenemos un anclaje de distintos pensamientos de gobiernos populares y tiene que ver con dirigentes del Justicialismo que tienen una alineación con el proyecto nacional dentro de lo que es el modelo de país.

Usted que también fue parte del actual oficialismo provincial, ¿cómo ve la relación tirante entre la Provincia y la Nación?

Tuve la oportunidad en este proyecto que comenzó a gobernar de Unión por Córdoba, dentro de lo que fue el peronismo en Córdoba, y creo que ha pasado por distintos estadios, más allá de que la relación con el Gobierno nacional haya tenido matices distintos. Creo que hubo un trabajo en el cual se pudieron lograr muchas cosas para la provincia. Desde lo político hubo un giro en lo ideológico donde a partir de un momento dado vemos que este proyecto del peronismo provincial ya tiene una posición política en el cual no nos sentimos representados. Muchos compañeros que integramos el peronismo de Córdoba y este proyecto en sus inicios, que dio muchas satisfacciones y obras, creemos que se agotó. No nos sentimos representados por este oficialismo provincial que cada día está más cerca del modelo del macrismo que de un proyecto afín al peronismo. Algunos creen que son estrategias políticas para sostener el poder, pero vemos que hay una consecuencia con la acción.

¿Cuáles son los ejes de su candidatura a legislador y de su espacio en la provincia?

Más allá de que la actual gestión ha realizado un despliegue en obras realmente interesante en toda la provincia, creemos que eso no es todo. Hay un Estado provincial que no está acompañando el crecimiento y las necesidades. Por eso ejemplo la saludo la educación; no hay un proyecto que acompañe las iniciativas del sector privado en ese sentido. No hay un acompañamiento del Estado provincial ni municipal de aspectos que tienen que ver con la iniciativa privada. Nuestra propuesta tiene que profundizar en eso, hay que replantear políticas en materia de salud, educación, seguridad. Hay muchos ejes que el Estado provincial los debe trabajar de una manera más intensa y eficiente. No todo es obra pública y publicidad. Quizás hoy la obra pública no sea una prioridad, sino la educación, la salud y la seguridad.

Romero: “Nuestra carta de presentación es la coherencia”

“Hoy con el contexto socio económico de nuestras familias un Gobierno municipal no puede mirar para otro lado. La alternativa de la creación de un mercado de alimentos municipal es una herramienta viable que permite a nuestras familias acceder a la canasta básica a precios accesibles, donde además intercambian relaciones productores y consumidores, protegiendo el eslabón más débil, que es el consumidor. Creemos que el Estado municipal puede acercar estos ejes como soluciones a problemas cotidianos”, explicó Romero sobre su propuesta.

“Tenemos un proyecto político en Córdoba que lo encabeza Federico Alessandri, un candidato joven y con intenciones de renovar la política de Córdoba. Hay que destacar el coraje y la valentía, al igual que Fernando, de distanciarse de un proyecto político que esta cada vez más cerca del macrismo que del campo popular”, agregó el candidato a intendente.

“En San Francisco hay un sector privado pujante, pero el Estado tiene que presentar alternativas para que ese sector se potencie, que va a redundar en beneficios sociales y económicos para la ciudad”, concluyó.