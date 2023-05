Llaryora respaldó a Benedetti en Arroyito: "Hay que seguir construyendo para mejorar la calidad de vida"

El candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, respaldó anoche en la localidad de Arroyito a Gustavo Benedetti como candidato a la reelección como intendente de esa ciudad del departamento San Justo por el espacio Unidos por Arroyito.

"San Justo es uno de los departamentos más productivos del interior del país” sostuvo Llaryora, y aseguró que ve en Arroyito “un pueblo de progreso, un pueblo de trabajo por el que vamos a seguir peleando para la producción, en la defensa del campo”.

Junto a su compañera de fórmula, Myrian Prunotto, los candidatos encabezaron un acto con una gran cantidad de público. “Hay que seguir haciendo y cuidando todo lo que conseguimos en estos años, pero también corrigiendo lo que sea necesario corregir y construyendo todo aquello que haga falta para mejorar la vida de nuestro vecinos, porque falta mucho por hacer”, resaltó Llaryora.

Estuvieron presentes además el vicegobernador, Manuel Calvo, candidatos a legisladores departamentales y otros dirigentes y autoridades del departamento San Justo.

Por otra parte, se comprometió a hacer “el puente de la Avenida San Martín para que el río no divida más, para que el río una y Arroyito se extienda y no pare de crecer, de progresar; y cuando pasen los años, el sur y el norte ya no estarán divididos”. También se comprometió a terminar la autopista 19 como gobernador en caso de que la Nación no finalice alguno de los tramos en ejecución.

Por su parte, Prunotto afirmó que tiene “el mejor compañero de fórmula que se puede tener y lo mejor que le puede pasar a Córdoba, quien tuvo la visión de hacer esta coalición plural, con dirigentes que tenemos ganas de trabajar para la gente”.

Prunotto pidió el voto a los arroyitenses porque "van a tener a dos intendentes del interior que no nos olvidamos de donde venimos y que realmente tenemos vocación de servicio por ustedes”.

Por último, Benedetti hizo un repaso de los ejes de de su gestión y aseguró que “sin dudas, con María José y la fórmula provincial vamos a seguir transformando esta ciudad”.