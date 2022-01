El incremento de contagios por Covid-19 en la ciudad con sus consecuentes aislamientos de contactos estrechos, lleva a varias situaciones irregulares que algunos gremios pusieron en alerta.

Tal es el caso del Sindicato de Amas de Casa de San Francisco, cuya dirigente a cargo, María Bertea, advirtió sobre situaciones que padecen las empleadas en medio de los contagios de las que no están exentas ni trabajadoras ni empleadores.

“Tenemos muchas consultas al respecto. Hay muchos empleadores que fueron diagnosticados positivos de covid y les dicen ‘te tomás las vacaciones’ y no, así no funciona. Que quede bien claro que no se deben tomar como vacacione, ni siquiera si la empleada es Covid positivo, se tiene que respetar obviamente, como cualquier trabajador”, sostuvo Bertea.

Según la gremialista, “tampoco se deben descontar el sueldo, ni la empleada debe devolver esas horas, estamos hablando de un problema de salud que debe ser informado al COE y se debe aguardar a transitarlo”, aclaró. Y es que según Bertea, sucedió en varias ocasiones que “los empleadores les dicen ‘vení yo me quedo en la habitación y vos me limpiás’. No, esos son riesgos que la trabajadora no deba asumir, porque todas son sostén de familias”, expresó.

Aumentos

Con respecto a cómo cerró la paritaria para las empleadas domésticas, la mujer aclaró: “Estamos en realidad cerrando las paritarias del 2021, que comenzaron en junio y que se abrieron en noviembre nuevamente. En diciembre se agregó un 7% y culminará en marzo con el 12%. Hasta el momento llevamos un acumulado del 38 por ciento de aumento y queremos cerrarla con un 50”.

Según la sindicalista: “Hacía mucho tiempo que no se daban aumentos de esta manera, casi mensualmente, entonces hubo muchas consultas. Pero hasta con el 50 % de aumento, una empleada de casa de familia todavía no tiene un sueldo digno, pero la estamos luchando”, cerró.