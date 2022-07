Modelo sanfrancisqueña participará de un evento de moda internacional

La modelo sanfrancisqueña Carla Dolce participará este miércoles del Madrid Bridal Fashion Week, un evento internacional que este año se realizará los días 27 y 28 de julio de manera virtual, del que participarán 10 diseñadores de todo el mundo. Lo hará de la mano de Norma Villanueva, diseñadora de alta costura oriunda de Porteña, que presentará Colección Nyssa 2023.

El Madrid Bridal Fashion Week vivirá esta semana la octava edición de la pasarela de moda nupcial, que contará con la participación de 10 firmas. Seis de ellas formarán parte por primera vez de la pasarela madrileña. Este evento está impulsado por el Equipo Costura España, que en esta ocasión, y por segundo año consecutivo, escogió un formato íntegramente digital. La presentación podrá verse este miércoles a las 15 (hora Argentina) a través del canal de Youtube FF Chanel, un canal en donde se puede ver el mejor contenido de moda de todo el mundo.

Sobre cómo llegó a formar parte de este evento de envergadura, Dolce comentó: "Norma me convocó a través de Instagram, porque tuvo que armar todo su equipo de trabajo". Así, también participarán los fotógrafos Marcelo y Sandra Fantino (Porteña), el camarógrafo Diego Bearzotti (Freyre), los estilistas Fernanda y Jonathan de Enfokt Alta Estética (Porteña) y la firma "Pura Gracia" encargada del calzado (Porteña). Lo que se verá esta tarde fue producido en el predio de golf del Jockey Club San Francisco.

"Ella me convocó porque su hija me conocía por las redes sociales y por fotos en locales y ahí nos pusimos de acuerdo. Fue una preparación de más de un mes. Ella vino a San Francisco a tomarme las medidas. Me preparó seis vestidos exclusivamente para esto", agregó.

Sobre las expectativas Dolce, que modela desde hace más de diez años, y que se formó en dos agencias (Hight Models de Córdoba y Multitalent de Buenos Aires), sostuvo: "Es un sueño, y para Norma también, porque estamos participando de un desfile nupcial que se realiza a nivel mundial, donde participan diseñadores de todo el mundo. La alegría que nos dio es que solo hay 10 diseñadores, muy pocos en todo el mundo, que van a participar con sus trabajos y videos".

"Tuve la oportunidad de estudiar en estas dos agencias y de participar de varios desfiles eventos de moda, books de fotos y publicidades de marcas. Siempre me gustó la moda", cerró.

A su turno, Norma Villanueva adelantó algo de lo que podrá verse en el evento: "La colección esta formada por seis piezas. Se llama Nyssa, que significa un nuevo comienzo. Está inspirada en esos momentos que nos golpean en la vida y que nos llevan a que queramos resurgir y volver a comenzar con la mayor fuerza posible".

"Por eso es que cada vestido, en cuanto a texturas, marca un momento en que nos despojamos de esos momentos dolorosos. El vestido final es una capa que marca el comienzo de la nueva vida, el momento en que volvemos a brillar como lo marca un casamiento, en que nuestra vida cambia totalmente porque formamos una familia con otra persona, comenzamos una nueva vida", agregó.

Respecto a las expectativas que tiene, la diseñadora, que se dedica a la alta costura desde 2015, pero que ingresó al mundo de la costura desde hace ya más de 15 años, reflejó: "Espero que guste la colección, que tenga la mayor repercusión posible, ya logramos que un medio español comparta nuestra colección, eso fue muy emocionante, muy lindo, porque no se han compartido fotos de todos los diseñadores".