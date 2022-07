Jóvenes de San Francisco que brillan en el K-Pop, la disciplina oriental que se impone entre los centennials

El fin de semana pasado se desarrolló en Carlos Paz la Convención de Anime y Visual Kei “Death Parade”, con variadas actividades para amantes y seguidores del arte y la cultura japonesa. En ese marco, se llevó adelante “K-Pop Parade”, un sub evento de danza K-pop. Se trata de una competencia de fandancers con más de 50 inscriptos, una producción audiovisual de primera calidad artística, con jurado provincial de renombre y shows fandancers de alto nivel.

En esta disciplina de K-Pop participaron y con éxito jóvenes locales que obtuvieron los primeros puestos en el marco de la competencia.

Macarena Amantini (17), Gabriel Álvarez (21) y Fernando Javier Pérez (23) son tres jóvenes que se lucieron con sus coreografías. Pese al alto nivel que hubo, en la categoría "dúo", GloZzelf (Gabriel y Macarena), lograron el primer puesto, mientras que en la categoría "solista" Kurokami (Fernando) pudo conseguir el segundo puesto.

En El Periódico indagamos a los protagonistas para conocer más de esta disciplina oriental que se impone en muchos de nuestros adolescentes y jóvenes.

-¿De qué se trata esta disciplina K-pop?

El k-pop es más bien una industria en Surcorea, dentro de esta, las canciones cuentan con géneros musicales variados. Lo que nosotros como fandancers hacemos, es imitar coreos del género kpop de la mejor manera y lo más fiel posible, sin embargo, cada bailarín pone su impronta e incluso puede modificar ciertas cosas, ya sea en la coreo o en la canción en sí. La finalidad puede variar en lo que cada fandancer quiera mostrar o no, por ejemplo, si solo baila para si mismo, si es para grabar covers y publicarlos en redes o incluso para competir. Además del baile se tienen en cuenta muchos otros factores como el vestuario, maquillaje, interpretación, lipsync, etc.

-¿Cómo les fue en la participación del certamen en Carlos Paz?

Gabriel y Fernando ya han participado en anteriores ediciones de este certamen, en los cuales han ganado tanto 1ros, como 2dos y 3ros puestos, tanto en solos, dúos, y hasta grupales.

-¿Quién son sus referentes en esta disciplina?

Eso depende, por ejemplo, los referentes para Gabriel son Ateez, Itzy, NCT (TaeYong principalmente), Kai (EXO), Dawn. Para Macarena son Loona, JiMin (BTS) y Seventeen.

- ¿Hay muchas personas que lo practican en San Francisco?

Sí hay. No sabemos qué tantas personas habrán que hoy en día lo practiquen públicamente, pero sí que hay bastantes jóvenes que bailan las coreografías de sus grupos favoritos y hasta suben videos "dance covers" en sus respectivas cuentas de Instagram. Es un fandom bastante amplio.

-¿Con qué aspiran en esta disciplina?

Fernando: Por mi parte me gustaría seguir creciendo como fandancer, todavía tengo muchísimo que aprender, por el momento seguiré participando de las competencias a las que pueda asistir, porque además de demostrar a la gente lo que me gusta hacer, que en este caso es bailar, también puedo conocer a muchos fandancers de otros lugares con los cuales formar lindas amistades. Me gustaría en un futuro poder ser un referente para otra gente que quiera empezar a bailar y digan "ah sí, este chico baila muy bien, me encanta, es mí ejemplo a seguir" es algo que le haría mucha ilusión. Y también, por qué no, en algún futuro poder dedicarme a eso, que realmente amo mucho.

Gabriel: Seguir mejorando en el baile y todo lo que le rodea, poder conocer muchos mas lugares y eventos en los que mostrar lo que hago (mi meta personal es competir en Buenos Aires, y por qué no, en un K-pop Latinoamérica), además de darme a conocer más en redes igualmente y así conocer también a mas gente del entorno.

Macarena: Personalmente, empezar a bailar K-pop me salvó de muchas cosas y me ayudó muchísimo en mi crecimiento personal. Con el paso de los años, se convirtió en algo que decidí tomar más seriamente. Por eso mismo, aspiro a seguir aprendiendo e invirtiendo en esta disciplina, conocer gente, asistir a más eventos, es algo que realmente me encanta.