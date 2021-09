La precandidata a Diputada Nacional por el Partido Demócrata Mery Lunge visitó este miércoles la ciudad de San Francisco donde presentó sus propuestas de cara a las próximas elecciones legislativas. Lo hizo junto a los precandidatos a diputados Lucas Molina, de San Francisco, y Wilson Genesio, de Arroyito.

Su campaña, basada en valores cristianos, se centra en proyectos para fortalecer la educación, el trabajo y crear mayores oportunidades. "Nuestros ejes están basados en valores, educación, trabajo, industria e impuestos por sobre todas las cosas. Siempre arranco por los valores y siempre me critican por eso, pero el amor es el que mueve la realidad de las personas, las personas cambian de país por amor. En nuestro caso planteamos el amor como uno de los valores más importantes entendiendo que estamos viviendo en el mundo del querer, ese mundo es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento y eso es lo que me conviene a mí; en cambio cuando hablamos de amor hablamos del bien para los demás. Si yo pienso en el bien para los demás estoy pensando en el otro y si ese valor yo lo llevo a todos los ámbitos de mi vida, y por qué no a la política, si la política es la herramienta que transforma socialmente cualquier país, entonces el amor es lo primero que yo debo llevar. Si llevo amor, estoy llevando todo...", expresó Lunge.

Lunge está acompañada en su lista por Rodolfo Eiben, María de los Ángeles Cáceres, Wilson Genesio y otros referentes cristianos de la provincia, convocados por la exdiputada nacional y actual candidata por Buenos Aires, Cynthia Hotton. También por el ex presidente del Banco Central (1991-1996) y ex ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem (1996-1999), Roque Fernández, quién participará como candidato a senador.

Las propuestas centrales

Educación

1. Fortalecer la educación sin interrupciones, incorporar educación emocional, finanzas personales y sustentabilidad desde la niñez.

2. Incorporar a la currícula la enseñanza de Programación desde los 14 años como materia obligatoria y facilitar la apertura tecnológica.

3. Revalorar la actividad docente y favorecer una jubilación temprana.

4. Elaborar un plan de actualización de las currículas terciarias y universitarias e incorporar títulos intermedios cada año, a fin de generar salidas laborales mientras se completa la carrera.

Trabajo

1. Fortalecer las garantías para el desembarco y permanencia de grandes empresas a nivel local, propendiendo programas estables a mediano y largo plazo.

2. Planes de fortalecimiento:

· Reestructuración y restricción de la carga tributaria sobre pymes y exportadores.

· Creación de programas de apoyo a las PYMES y emprendedores.

· Estrategias de inclusión laboral mixta, plan de carrera y desvinculación con compromiso.

Oportunidades

1. Regular la creación de subsidios para que sean reemplazados por préstamos de Honor que, una vez devueltos, serán utilizados para ayudar a otras personas en la misma situación, generando así un círculo virtuoso.

2. Crear junto a las escuelas y/u ONGs, controles de planes sociales que deban cumplir con un plan de formación en oficios en la misma institución en horario sin clases y/o cumplir con tareas de mejora de cuidado ambiental.