Se acercan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas u Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, en las que se elegirán diputados y senadores en todo el país, y en Córdoba Juntos por el Cambio presentará cuatro listas internas para decidir qué nombres conformarán finalmente la boleta que competirá en las elecciones generales de noviembre.

En ese marco, el intendente de Morteros, José Bria; la concejala sanfrancisqueña Cecilia Roffé y el dirigente del PRO Córdoba Oscar Agost Carreño integran la lista interna 503J que encabeza Rodrigo De Loredo para diputados y Luis Juez para senadores. Los tres dirigentes recorrieron este viernes distintos medios de comunicación de San Francisco como actividad de campaña y explicaron cuáles son las ideas y proposiciones que defienden para estas elecciones.

Para quien tiene pensado votar a Juntos por el Cambio, ¿en qué se diferencia esta lista de las otras del mismo espacio y por qué la votaría?

Agost Carreño: Creemos que a la gente hay que decirle que hay que ponerle un límite al kirchnerismo, que los dos años que le quedan al Gobierno van a ser muy difíciles para lo productivo y Córdoba si la gente no vota en el cuarto oscuro a un verdadero límite al kirchnerismo. Con Juez y De Loredo van a encontrar dos personas que ya lo han hecho, se han parado frente al Gobierno para ponerle un límite. Venimos usando un juez para Cristina porque la agenda de Cristina es escaparle a la Justicia.

Roffé: Quiero que la gente vaya a votar, recorriendo las calles y hablando con la gente no quieren saber nada con la política. Hay mucha apatía, enojo y necesidad de resolver los problemas cotidianos. Escucho que no tienen ganas ni siquiera de informarse. Creo que ahí donde tenemos que cambiar, ir a votar porque es nuestra única herramienta para cambiar esta realidad. Tenemos que aprovechar las PASO y expresar esa bronca.

Bria: La mala política te tira barro. La mejor herramienta para la mala política, para que las cosas no cambien, es tirarte barro y que todos somos iguales. Y no somos todos iguales, la mejor herramienta para que la política se algo que le sirva a la gente es votando y eligiendo. En nuestro espacio hay cuatro opciones, pero siento que nuestro espacio es el único que tiene un proyecto colectivo. Las demás vienen siendo proyectos políticos personales. Y así nos va a los radicales. Con De Loredo intentamos renovar. La otra diferencia es generar un cambio que pasa por la actitud.

¿Cómo sería eso?

Bría: No estamos cómodos siendo oposición. Venimos teniendo un radicalismo en Córdoba que les quedaba cómodo ser oposición. Al mismo tiempo, cada vez gobernamos menos ciudades y la provincia hace 24 años que no la gobernamos. Sería un radicalismo con vocación de servicio, con vocación de poder. Que el radicalismo genere confianza, que haga de la política un servicio y no un beneficio, y vuelva a recuperar localidades. En este espacio tenemos un lugar, somos muchos intendentes y por primera vez lo pudimos lograr por la mirada que tiene De Loredo. El intendente es el Estado, más en pandemia, tiene que dar la cara ante su gente de por qué no puede trabajar o hasta qué hora abre. Los intendentes todos los días estamos dando respuestas, creo que esa es una gran diferencia.

Roffé: Esa actitud nos hace la lista más fuerte de Cambiemos. Esta lista no ha sido conformada a dedo, no es como las demás listas que ya están acomodadas. Estamos dando pelea a través de estas ganas de cambiar y por eso le pedimos a la gente que vaya a votar, porque van a elegir quién nos va a representar en las elecciones generales.

Bría: Que los vecinos sepan que desde el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos, yo voy a ser uno de los máximos responsables en el departamento San Justo. Hoy la gente tiene que elegir nuestra boleta definitiva, pero de ahí a noviembre con nuestras propuestas para dar batalla en las generales para ponerle un freno al kirchnerismo, para elegir qué tipo de país queremos. Uno es lo que hace, no lo que dice, por eso todos vamos a estar atrás de esa lista para poder cambiar el país.

Pero también hay muchos cortocircuitos dentro de Juntos por el Cambio, ¿ese apoyo se va a producir después de las PASO?

Agost Carreño: Fuimos divididos en el 2019 y lo entendimos como un error, y ahora antes de saber cómo va a quedar el armado firmamos una alianza todos y nos comprometimos a conformar un mismo espacio político. Las PASO lo que hacen es ordenar la lista de la mejor forma posible, pero todos tenemos la intención de pelear por poder, por un 2023 para una mejor Nación y mejor Córdoba. Y tenemos claro que tenemos que estar juntos, respetuosos más allá de dónde hayamos quedado en la lista. Muchas cosas que nos unen nos van a permitir hacerlo. Dentro de la lista están las juventudes de los partidos y el territorio, que eso es importante.

Bría: En el caso del radicalismo, muchas veces hemos tenido internas y luego siguió el problema. Yo lo padecí y el vecino también. No pensamos todos igual, este es un frente con cuatro partidos. El voto popular va a decir cómo queda formada la lista, pero llegamos a consensos como estas PASO y seguir adelante. No hay otra alternativa que ir detrás de esa lista, porque está en juego mucho más que un nombre, hay un proyecto de país atrás. Y todos queremos otro proyecto de país.

Roffé: Es un espacio que está en amplio crecimiento, con tantos dirigentes y todos tiene posibilidades. Pero vamos a estar todos juntos en la lista que va a tener que defender la democracia y las instituciones, porque estamos en riesgo de perder el equilibrio y que el oficialismo pueda manejar el Congreso.

¿En qué ejemplos concretos están en riesgo las instituciones? ¿no es contradictorio decir que peligra la República si el oficialismo obtiene más diputados con el voto y dentro de las reglas democráticas?

Roffé: Pero por ejemplo tanto Hacemos por Córdoba como el Frente de Todos han votado en contra de los jubilados. Ahí está la importancia de conseguir diputados que defiendan los valores y representen al pueblo. Ninguna de las reformas eran avaladas por los ciudadanos y se votaron. El presidente a la tarde levantaba el dedito acusador y a la noche hacía una fiesta.

Agost Carreño: Están queriendo cambiar una ley para que se necesiten menos votos para nombrar un procurador general. Esas son las cuestiones puntuales. Si ellos tienen mayoría, se torna peligroso porque ellos abusan de esa mayoría. Gobernaron una pandemia con DNU, se ha abusado del poder. Nosotros fuimos Gobierno cuatro años con minoría en ambas cámaras y pudimos sacar muchas leyes, fuimos el único gobierno que sacó un pacto fiscal.



Bría: ¿Por qué está en juego la República y las libertades? Un país que no tiene justicia no es un país. Si en un Congreso manejás las dos cámaras podés mantener los fueros a quien fuese a salvaguardo de la Justicia. O podés nombrar al procurador general del país y manejar la Justicia. No nos tiene que dar lo mismo, ese es el riesgo más grande que tenemos. Es clave mantener la Justicia independiente.

Juntos por el Cambio tiene una campaña con una fuerte oposición al Gobierno nacional. ¿Pero cuáles serán las propuestas que llevarán al Congreso?

Agost Carreño: Con Rodrigo De Loredo todas las semanas estamos haciendo la presentación de una propuesta fuerte. También hemos notado que en las PASO la gente nos está pidiendo una actitud corajuda porque la pasó muy mal en la pandemia, perdimos en salud y economía por goleada. La semana pasada presentamos una idea de mochila australiana, un sistema que se utiliza en el mundo para generar empleo. Pero la apatía de la gente se ha convertido en bronca, de cuando no podíamos festejar nuestros cumpleaños, ir a la escuela o a trabajar; y en Olivos estaban de joda. También estamos trabajando con una ley de biocombustibles, una ley de alquileres. Pero la gente nos está marcando otro camino. Ideológicamente ellos odian lo productivo, necesitamos resolver el problema de la gente y eso se hace poniendo límites.

Bría: La reforma impositiva es fundamental, no se puede seguir agobiando a los sectores productivos, a los que generan empleado, con impuestos cada vez más pesados. Una reforma laboral donde tomar un empleado no sea un problema. También internet como un bien esencial y otra conexión con el mundo, obras e infraestructuras básicas para el país, y un Banco Central independiente. Hoy a la gente una elección hasta le cae mal, pero es nuestro deber contagiar esta necesidad democrática de que vayamos a votar.