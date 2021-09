El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Gustavo Santos, visitó este jueves San Francisco en el marco de la campaña que lo tiene como cabeza en la lista junto a Mario Negri para el Senado. El ex ministro de Turismo de la Nación durante la gestión de Cambiemos remarcó que hay que “ponerle límites” al kirchnerismo y aseguró que van a ganar las elecciones.

Santos explicó que además de la oposición al kirchnerismo, sus propuestas tendrán que ver con una emergencia educativa, con la creación de empleo en el sector privado, con mayores recursos para Córdoba y una estrategia para infraestructuras, como el impulso al aeropuerto de Córdoba.

¿Qué diferencia a su lista de las demás en Juntos por el Cambio?

En el tramo de senadores tiene una figura como la de Mario Negri, que nadie dudar de lo que ha representado Mario como un defensor de la de la democracia, de la República, su fuerte experiencia legislativa, su capacidad para haber manejado el interbloque de Cambiemos, su capacidad para haber sido uno de los fundadores de Juntos para el Cambio y el único cordobés que integra la Mesa de Juntos por el Cambio. Y en el Senado se va a dar el debate ideológico, allí se van a debatir los dos modelos. Porque allí está la vicepresidenta, que encarna un modelo con La Cámpora y el Instituto Patria, y eso presupone la necesidad de tener mucho contenido y experiencia, y Mario reúne eso. Junto con eso de Soher El Sukaria, una joven emergente de la política. Hay una confluencia de experiencia y juventud, con mucho contenido y capacidad. En mi caso personal, soy antes que nada un hombre de gestión. Ya sea como jefe de Gabinete de Rubén Martín en la ciudad de Córdoba, presidiendo la Agencia Córdoba Turismo, como ministro de Turismo de la Nación; en todos los lugares que he estado he posibilitado que las cosas sucedan.



¿Qué es lo que va a llevar al Congreso?

Voy a llevar no solamente el límite que necesitamos en este momento, es decir, que el oficialismo no avance al cuórum propio porque eso le permitiría, por ejemplo, avanzar sobre la Justicia, que el procurador general se pueda elegir por simple mayoría. Eso no es bueno para el sistema. Si el jefe de los fiscales lo elige dos tercios de la Cámara tiene que ser una persona ecuánime. Si lo pone La Cámpora, todos entramos en libertad condicional. Esto no es bueno tampoco lo sería si fuera otro partido. Corremos mucho riesgo. Vamos a dar esa pelea por la defensa de la República, pero también vamos a ir a poner en escena los grandes temas que necesita hoy tratar de Argentina. Se necesita la creación de empleo privado, para lo cual hay que desmontar esa maraña de impuestos y regulaciones que impiden que la gente emprenda. Cada emprendedor no tiene más que obstáculos, le sacan más de lo que puede ganar. La argentina tiene que crecer, no se le puede estar sacando a los pocos que quedan en el sistema productivo. Otro tema fundamental es la educación, vamos a plantear una emergencia educativa. Se falló con el tema de la presencialidad, no era necesario esta cuarentena absurda en los niveles primarios, no pasó en ningún lugar del mundo. Nuestros chicos están a la deriva. También tenemos que dar el debate de las inequidades. San Francisco es uno de los lugares productivos más importantes que tiene la provincia, somos los principales productores argentinos. Sin embargo, todo lo que produce Córdoba que se va en retenciones, no vuelve nada. No tenemos ningún tipo de devoluciones en obras o infraestructuras para nuestros productores. Y el tema de las infraestructuras que nos volvieron centrales, como ministro tuve que ver para que tuviéramos ese gran hub de distribución en el aeropuerto de Córdoba, 20 ciudades unidas a través de Córdoba, y unida al mundo entero sin pasar por Buenos Aires. Todo eso está desmoronado.

¿Hay lugar para cordobesismo dentro de Juntos por el Cambio?

Yo me siento un cordobés empedernido, antes que cualquier otra cosa. Creo que los cordobeses tenemos ese valor, tenemos un espíritu muy distinto al del kirchnerismo, creo que somos la antítesis. Por eso nos discriminaron antes y ahora. Pero no nos debe molestar a los cordobeses, no aflojamos nunca. Espero que todos los que seamos representantes de Córdoba antes que nada defendamos los intereses de la provincia.

¿En ese sentido cómo analiza el papel del Gobierno provincial y que Hacemos por Córdoba presente lista propia dentro del peronismo?

Yo tengo un gran respeto personal y político por el gobernador Schiaretti. Sí creo que vamos a defender fuertemente los intereses de Córdoba, seguramente ellos también. Pero tenemos la diferencia de que vamos a tener ningún tipo de condicionamiento para hacerlo, eso nos da más margen para defender y poner límites al kircherismo, que es la contradicción al modelo cordobés.

¿Para qué sirven estas PASO?

Para que la sociedad elija a quien mejor crea que puede representarla. Respeto mucho a todos los que han decidido participar. Somos los cordobeses los que vamos a decidir quiénes creemos que nos van a representar mejor, por historia, por capacidad, por lo que han demostrado, los resultados que han obtenido y por lo que son en términos personales. Vamos a ganar estas elecciones, pero al otro día vamos a estar todos juntos.

¿Hay garantía de eso?

Sí, así como te digo que vamos a ganar las elecciones te digo que al otro día vamos a estar juntos. No vas a escuchar jamás de nadie en nuestro espacio un agravio. Vamos a ganar esta elección y al otro día vamos a estar todos juntos, dando la pelea que tenemos que dar, y esa visión autoritaria que va al pasado, que nos aleja del mundo y del bienestar, se convierta en parte del pasado. Una Argentina donde volvamos a tener esperanzas.

Se habla de dejar la grieta, pero la grieta aparece inevitablemente en la campaña.

La grieta no son personas, son valores. Y hay valores que no se pueden negociar. Con la Constitución sobre la mesa y el respeto al sistema republicano, me siento a pensar el futuro con cuaquiera. Lo que pasa es que hay valores que son innegociables, no podés sentarte a discutir con los que tienen otras reglas de juego, con los que no quieren la Constitución dentro de la mesa, los que plantean una Argentina que no hay lugar para los que no piensan como ellos.

¿En estas PASO ya se están perfilando los candidatos para 2023?

Es lejano. En lo personal estoy presidiendo, por pedido de Mauricio Macri, que nos apoya fuertemente. Vamos a ganar la elección, pero estamos convencidos de la necesidad de articular con los demás después. Esta va a ser una elección bisagra para la Argentina, se juega nuestra libertad, se juega nuestro futuro. Le pido a todos que vayan a votar, que hagan oír su voz, que las unas hablan. Después no nos quejemos por las redes. Tenemos que defender nuestros derechos, y esto se hace participando, votando. Le pido a San Francisco que vote en defensa propia, participando se pueden cambiar las cosas y estamos para acompañarlos.

¿Cómo toma el apoyo de Mauricio Macri a su lista?

El apoyo de Mauricio es un apoyo muy auténtico, hemos trabajado mucho juntos. Mauricio valoró mucho lo que hizo Mario en el manejo del interbloque, sin tener mayoría en ninguna de las cámaras pudimos terminar el gobierno sin ser peronistas. Lo consiguió Mauricio. Él valora mucho nuestra gestión en el Congreso, lo que hicimos en Turismo dándole empleo a tanta gente, siendo los número uno de América del Sur y batiendo todos los récords. Te diría que es el más cordobés de los presidentes que hemos tenido, está muy preocupado por Córdoba, la siente como su provincia.