Mercado laboral en San Francisco: hay oferta pero falta conexión con quienes buscan empleo

Más de 250 personas recorren la Tecnoteca ávidas de conocer las claves para poder acceder a un empleo. La mayoría son jóvenes y muchos de ellos buscan su primer trabajo formal. También hay adultos. Algunos llegaron al edificio céntrico con sus hijos en brazos, otros de la mano, lo que es todo un indicador.

La escena corresponde al último miércoles 27 de julio, cuando se desarrolló la 1º Feria de Empleos en San Francisco “Empleando”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Educativo de la Municipalidad, acompañada de las consultoras Working360 y Randstad, como así también de las firmas Akron y AxionLift.

La cantidad de asistentes fue sorpresiva para los organizadores, que no esperaban semejante marco. Pero también contundente porque evidencia que mucha gente se encuentra fuera del mercado laboral formal, que quiere trabajar y necesita ser incluida. No obstante, desde el sector privado sostienen que hay intenciones de sumar gente, pero que muchas veces no logran dar con los perfiles indicados.

Evidentemente lo que mostró el “Empleando” fue que existe algún desencuentro entre las dos partes que puede ser subsanado. Al menos desde la organización ya tomaron nota y una nueva edición se repetirá en el mediano plazo. Esta vez buscando un mayor compromiso empresarial.

La industria local: ¿va a crecer?

Sarita Ferreyra, una de las fundadoras de Estudio Rocha y Asociados y representante de la plataforma Working360, vaticinó un crecimiento en la industria local causado por “cuestiones de orden mundial”.

La tasa de desocupación en Argentina viene de ubicarse en el 7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, la especialista en recursos humanos aclaró que nuestra ciudad siempre estuvo dos o tres puntos debajo del porcentaje nacional. ¿La causa? Una industria fuerte históricamente en lo metalúrgico y metalmecánico y actualmente en tecnología.

“Están faltando productos de importación y se va a estar mirando lo que pasa en nuestro Parque Industrial. Algunas empresas multinacionales ya cerraron convenios y necesitarán nuevos empleados”, advirtió en diálogo con El Periódico.

Ferreyra reflexionó luego sobre la jornada vivida el pasado 27 de julio en la Tecnoteca, donde contó cómo cargarse a una plataforma y las acciones a seguir para obtener el empleo buscado: “La actividad mostró que tenemos mitos que deben derribarse, estaba lleno de chicos jóvenes que están queriendo saber cómo encuentran su primer empleo. Esta historia de dos o tres generaciones viviendo de planes sociales… bueno ahí no se mostraba eso para nada”, afirmó.

A la hora de sacar conclusiones, no dudó en la necesidad de establecer un vínculo más cercano entre la gente y las plataformas digitales que funcionan como bolsa de trabajo: “Nos quedó que hay que ir por más, estar más cerca de la gente, dejar de estar detrás del escritorio y llevarle el empleo a la gente, decirle dónde lo pueden encontrar. Considero que algo se rompió ese día en la Tecnoteca”, asumió.

Natalia Perlo y Melina Podadera, referentes de las áreas de recursos humanos de las firmas Akron y AxionLift, respectivamente, percibieron en el “Empleando” que existe un gran número de personas de diversas edades buscando empleo: “Nos sorprendió el número de participantes en la charla y la diversidad del público porque había personas adultas, muchos jóvenes, mujeres y hombres con y sin estudios”, explicó Perlo.

De acuerdo a la mirada de Podadera, destacó que los asistentes “estaban muy interesados en escuchar y conocer qué buscamos las empresas al incorporar personal. Dimos consejos de la importancia de capacitarse, de terminar el secundario y de no rendirse en la búsqueda”.

Hay demanda en San Francisco

Al ser consultada sobre la demanda de trabajo a nivel local, Ferreyra respondió: “Hay mayor demanda que la cantidad de gente que se está ofreciendo. Por eso nos juntamos consultoras, el Estado y la industria porque la gente no sabe dónde ocuparse”.

“Nos quedó que hay que ir por más, estar más cerca, dejar de estar detrás del escritorio y llevarle el empleo a la gente”.

En ese punto, la profesional diferenció trabajo de empleo: “Mucha gente fue adaptándose por la pandemia a tener algún ingreso o ayuda social y sumar algún trabajo o changa para llegar a fin de mes. Son personas que figuran como desocupadas o subocupadas porque trabajan menos de 35 horas semanales. Si bien tienen un ingreso, no poseen un recibo de sueldo y eso no le permite proyectar un futuro. No tiene aportes, obra social o posibilidades de un alquiler”.

Sobre las búsquedas existentes, la especialista contó que las industrias metalmecánica y del software tienen vacantes. Agregó que se buscan operarios, puestos administrativos y contables y además valoró la llegada de la carrera de Diseño Industrial al CRES de San Francisco, ya que sus egresados pueden sumarse a una gran diversidad de lugares.

Respecto a las mujeres, celebró la labor de la asociación civil “Mujeres con Oficio”, que capacita en trabajos que históricamente realizaron los hombres y echó por tierra un mito: “El industrial ante la necesidad no se pone a pensar si es hombre o mujer. Antes no había mujeres que hicieran ciertos trabajos, no se postulaban o no se hablaba de ello”.

La escuela, fundamental para acompañar

Matías Córdoba es profesor de Formación para la Vida y el Trabajo y de Ciencias Sociales en el Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT) dictado en el Ipet Nº 264 (barrio Parque), que convoca a adolescentes entre 14 y 17 años que abandonaron la escuela secundaria, para finalizar sus estudios.

El docente, junto a directivos, acompañó a varios de sus estudiantes invitados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Educativo: “Hay estudiantes en el PIT que tienen experiencia laboral, trabajan en la construcción, hacen changas como cortar césped, en la gastronomía, limpian hogares particulares y cuidan niños. Las ganas de trabajar están siempre, lo que está difícil es la búsqueda de un empleo formal que otorgue estabilidad”, mencionó.

Córdoba aseguró que de antemano ya veía esta distancia existente entre quienes necesitan trabajo y aquellos que se encargan de seleccionar a los trabajadores, lo que terminó confirmando en el “Empleando”.

En diálogo con El Periódico aseguró que la escuela intenta acompañar con el fin de achicar la distancia entre el que busca y el que ofrece: “La escuela está en contacto con organizaciones, empresas y el municipio para ofrecer herramientas, ampliar la mirada y la búsqueda para facilitarle a los estudiantes acceder a un empleo formal”, señaló.

Al docente, la propuesta le pareció “súper dinámica” e indicó que fue una experiencia enriquecedora para los estudiantes: “Le sirve mucho porque escuchan a quienes seleccionan. Hay muchas ganas de acceder a un trabajo, es un derecho y la necesidad es grande. Pero hay que saber cómo, las formas y los caminos para poder llegar”, remarcó.

Por último, el docente destacó que el acceso al empleo concierne a toda la comunidad: “Que haya trabajo beneficia al trabajador pero también al entorno. En una sociedad con trabajo formal hay progreso y avance, no solo económico sino en muchos aspectos”.

Consejos para buscar empleo

Sarita Ferreyra, de la plataforma Working360, dio una serie de sugerencias al momento de sumar la experiencia laboral en una bolsa de trabajo online.

“Lo primero es ponerse en la cabeza querer conseguir un empleo”, dijo. Y agregó: “Puede ser un proceso largo, tironeado, donde uno se puede perder, pero hay que seguir adelante”.

Luego, la responsable de recursos humanos en el Estudio Rocha y Asociados pidió “abrir la cabeza” al momento de ingresar a una plataforma de trabajo para dejar sus datos: “Hay que ver qué se está buscando en ese momento y lo que uno también quiere conseguir”.

Aconsejó en este aspecto armar un plan: “Hay que cargarse a todas las plataformas, postularse permanentemente, tomarlo como un desafío y en poco tiempo se puede conseguir”,

Entre los errores más comunes al momento de cargar el currículum, Ferreyra enumeró: “El más frecuente es creer que una vez cargado en la plataforma ya está. Pero hay que ir postulándose. También usar palabras claves para que puedan encontrarlo”.

Asimismo pidió cargar toda la experiencia laboral, aun si fue un trabajo en negro; poner las referencias, la foto solo o sola (no con otras personas como suele ocurrir) y hasta completar la chance de dejar un video si está la posibilidad.

“Hay una teoría vieja de que el currículum debe ser escueto y claro para llegar a la entrevista, pero eso se usaba hace 10 o 15 años atrás cuando se recibían en papel. Hoy la plataforma te busca, la idea es estar atento para la postulación. Y después actualizarlo, hay cursos para todos y está bueno que la gente se capacite online. Así llegan luego las oportunidades”, explicó.

¿Se viene una segunda edición del Empleando?

El secretario de Desarrollo Económico y Educativo local, Marcelo Moreno, se mostró sorprendido por el éxito del evento realizado días atrás: “Demuestra sobre todo la gran cantidad de jóvenes que están en búsqueda de empleo. Con esta actividad intentamos orientar a la gente para que sepa por dónde pasan las demandas laborales en San Francisco, cómo presentarse ante una entrevista y tratar de colaborar entre lo público y lo privado”.

Ante la gran convocatoria, el funcionario deseó: “Estaría muy bueno poder realizar una segunda jornada con las cámaras empresarias, con las empresas que están buscando empleados para que puedan atender y recibir un currículum. Eso sería completar un poquito esta etapa de vinculación que estamos haciendo entre desocupados y las empresas que demandan personal”, cerró.

Algunas plataformas donde cargar tu CV

Working360: www.working360.com.ar

Randstad: www.randstad.com.ar

Quiero trabajo ya: www.quierotrabajoya.com.ar

Oficina de Empleo Municipal: en redes sociales. Mail de consultas: oficinadeempleosanfco@gmail.com.