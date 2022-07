San Francisco crece más hacia el norte, pero también habrá nuevos loteos en el sur

El importante crecimiento urbanístico de San Francisco en los últimos años se reparte principalmente entre los desarrollos privados en el sector norte y los ejecutados bajo planificación estatal en la parte sur. Y por las grandes obras de infraestructura sumadas, como la red cloacal, pluvial y la ampliación de la red de gas, actualmente desde el municipio aseguran que no tienen restricciones para habilitar ya sea nuevos loteos como tampoco la ejecución de edificios en altura en el sector céntrico.

Por las características de la ciudad buena parte del crecimiento se concentró en el sector norte con los loteos de inversión privada, que se hicieron también en menor medida en el sur, pero en el Gobierno municipal ya tienen en carpeta la habilitación de nuevos loteos en la zona sur, junto a los terrenos actuales del plan Lo Tengo. Se trata de unas 20 hectáreas restantes de la compra que se hizo en el gobierno de Martín Llaryora, a las cuales el Gobierno municipal planea llevarle los distintos servicios y luego iniciar la división de terrenos, similar a lo realizado en Lo Tengo o Brisas del Sur. Sin fecha concreta, esta será una novedad importante en el futuro para quienes buscan construir casa propia.

Según explicó el corredor inmobiliario Damián Vincenti, en los últimos 15 años en la ciudad se desarrollaron alrededor de 600 hectáreas y aproximadamente de 4500 a 5000 lotes. “Eso hizo que se incorpore mucha infraestructura, muchos barrios nuevos, mucha gente virando hacia esos sectores, cambio de fisonomía, desarrollo de distintas vías de accesos para esos barrios. Lo curioso es el impacto para la ciudad que tiene 130 años y en los últimos 15 se desarrolló el 20% de la mancha urbana actual, lo cual es un crecimiento exponencial”, analizó Vincenti, quien también resaltó la importancia de las obras y magnitud de inversiones que ejecuta el sector privado en los nuevos loteos para el crecimiento de la ciudad.

También hacia el sur

En el caso de San Francisco, la ciudad cuenta con un límite político claro hacia el este que es la provincia de Santa Fe, mientras que por la disponibilidad de tierras y otras características la mayoría de los últimos desarrollos se hicieron en todo el sector norte, incluyendo el noroeste y noreste. Por ejemplo, Manantiales, Blas, Palmares, Magdalena, Timbúes o Villa Golf, entre otros.

A todos estos loteos de desarrollo privado la Municipalidad le exige las obras de infraestructura necesarias para no tener problemas después con los distintos servicios, como cloacas, alumbrado, gas y pavimentación, entre otras. Muchos de ellos ya cuentan con estos servicios, aunque restan las cloacas y el gas en algunos, algo que desde el municipio aseguran que está previsto que se haga en los próximos años.

“A partir de que se va desarrollando de forma privada el sector norte, la Municipalidad también planifica las extensiones. Desde el Gobierno de García Aresca ya no se aprobaron más loteos sin pavimentación”, explicó el secretario de Infraestructura, Néstor Gómez.

Sin embargo, el impulso oficial en el sur también atrajo a iniciativas privadas en ese sector, como los loteos La Alameda y Emprendimientos del Sur.

Además, el funcionario adelantó a El Periódico que ya está en carpeta llevar a cabo loteos en las hectáreas de propiedad municipal en la parte sur, que van a quedar pegados al actual Lo Tengo. Estos se van a sumar a los últimos como Brisas del Sur y Procrear, más los privados.

“Vamos a tener un conglomerado urbano, que va a ser La Milka más estos desarrollos, y que prácticamente van a ser una ciudad en sí misma dentro de la ciudad, superando los 10 mil habitantes en el conglomerado sur”, consideró Gómez.

El secretario de Infraestructura aseguró que desde el municipio tienen una planificación de la ciudad y que proyectan las distintas obras buscando su crecimiento, acompañando los desarrollos inmobiliarios del sector privado.

“Así como se acompaña con el gas, las cloacas y las obras básicas, lo mismo con las calles y conexiones. En La Milka, con el Procrear y Lo Tengo, para el tránsito era más utilizada la avenida 9 de Septiembre porque Antártida Argentina tenía una parte de tierra. Hoy ya empezamos la pavimentación de Antártida Argentina. Se pavimentó Libertador Norte, avenida de la Universidad y vamos a estar acompañando este crecimiento también con pavimentaciones. Para que esto suceda, se planificó y se puso la Hormigonera Municipal. Y esas obras las hacemos”, explicó.

Tipo de viviendas

El corredor inmobiliario Franco Macagno destacó que hoy hay opciones para comprar una casa ya terminada en los nuevos loteos del sector norte por el mismo precio de un lote en la parte más céntrica de la ciudad. “Es lo que hoy se está comercializando con más frecuencia, casas a estrenar en loteos nuevos. El perfil de los clientes que buscan barrios nuevos y alejados son familias jóvenes”, apuntó Macagno.

En la misma sintonía se expresó Vincenti: “La mayoría busca casas y no departamentos. No somos una ciudad que tengamos cultura de departamento como vivienda única, sino que preferimos la casa tradicional con patio y garaje, más superficie y espacios al aire libre. Los que buscan un lugar en altura en edificio o departamento pueden ser las personas mayores que buscan achicar su casa. Pero la mayoría de los jóvenes que quiere su vivienda para su familia busca casas”, detalló.

“Al haber tantos desarrollos en los últimos años hay más disponibilidad de tierra y obviamente comprar un terreno es más barato que una casa, esto permite ir escalonando el sueño de la casa propia. La gente primero llega al terreno y luego va desarrollando el proyecto de la casa. Sí hay algunas personas que buscan una ya hecha como una solución para no tener que pasar por el proceso de construcción. Y más si hubiera créditos hipotecarios para este tipo de viviendas como algunos años atrás”, continuó Vincenti.

Además, Macagno resaltó que para la construcción actualmente hay alternativas con empresas constructoras sobre lotes propios. “Hoy se está buscando comprar lotes para construir viviendas, mucha gente está accediendo a planes de viviendas prefabricadas por lo que sale a buscar lote y después continuar pagando la casa”, agregó.

En cuanto a los precios, es difícil establecer referencias debido a las fluctuaciones del dólar y los vaivenes de la economía. “Se pueden encontrar lotes en zona norte desde los 18 mil dólares, dúplex de dos dormitorios y cochera a 65.000 dólares y casas a estrenar desde los 80.000”, indicó Macagno. Y añadió que “la mayoría de las ventas se concreta en efectivo contado, en dólares, y financiación en pesos casi no hay”.

Con obras, cambia la cosa

Desde el Gobierno municipal, el secretario de Infaestructura subrayó que con las obras centrales (como red pluvial, cloacas y gas) ejecutadas en los últimos años se terminaron las limitaciones anteriores. Por ejemplo, ¿alcanzará la red cloacal para los loteos futuros que se desarrollen en la ciudad? “Va a dar abasto, la obra se pensó para 50 o 60 años de crecimiento poblacional de San Francisco, no importa si es en el sur o en el norte. Lo mismo con el agua, a los nuevos loteos también se les pide como obras de infraestructura que hagan sus estaciones de bombeo”, respondió Gómez.

“El sur creció por planificación oficial, el norte lo hizo por planificación privada”, resumió el funcionario, e insistió en que desde la Municipalidad acompañan ese crecimiento también con planificación de calles o nuevas escuelas, como en el caso de Palmares.

Gómez adelantó que habrá nuevos loteos privados también en la parte norte, para los cuales ya se está pidiendo la factibilidad. Esto debe ser habilitado por el municipio, que lo analiza según la infraestructura existente. “Los espacios físicos de la ciudad se van cubriendo en cercanía, por más que el ejido urbano se extienda no se aprueban loteos a cinco o siete kilómetros del punto de conexión de los servicios”, dijo.

“La Municipalidad busca que la ciudad crezca de forma estratégica. Cuando se empezaron a hacer las escuelas Proa, era para tener mano de obra calificada para que el Parque Industrial tenga industrias. Traemos universidades para que los jóvenes puedan capacitarse y quedarse en la ciudad. Tenemos que brindar un Parque Industrial, universidades y también loteos para vivir”, explicó.

Además, subrayó que con las obras de infraestructura que cuenta la ciudad se pueden habilitar no solo nuevos loteos, sino también edificios en el sector céntrico. “Hace años atrás teníamos una restricción de gas y no podíamos habilitar complejos de edificios porque estábamos al límite con la provisión. Teníamos también el problema cloacal. Hoy no tenemos problemas de gas ni de cloacas, bienvenidos sean los edificios en altura o los nuevos loteos. Esto es inversión, trae oportunidades de trabajo y crecimiento, y de quedarse en la ciudad para los jóvenes”, concluyó.