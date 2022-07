Este miércoles 27 de julio desde las 18.30, se llevará a cabo la jornada “Empleando” en la Tecnoteca San Francisco. Se trata de un espacio que busca acercar a las personas que buscan trabajo con consultoras de recursos humanos y generar así, puentes con empresas locales.

Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Económico, Social y Educativo junto a Sarita Ferreyra de Estudio Rocha y Miguel Náñez de Randstad, presentaron la jornada destinada a las personas que estén buscando empleo pero también para empresas.

“Este evento surge del trabajo conjunto de la secretaría de Desarrollo Económico con consultoras de recursos humanos con presencia en la ciudad. De la cual también van a participar referentes de las áreas de recursos humanos de las firmas Akron y Axion, aportando desde la visión de la empresa sobre las demandas laborares”, comenzó explicando Moreno. Y continuó: “Es una interesante iniciativa para todos aquellos que estén buscando empleo para una mejor orientación de por dónde pasa el empleo en San Francisco, cómo presentarse a una entrevista laboral y seguramente, salgan mucho mejor preparados para la inserción laboral”

Por su parte, Sarita Ferreyra sostuvo que esta actividad “es algo que nos debíamos en San Francisco, que es hablar de empleo con la gente que busca empleo y con el que por ahí está desorientado. Armamos tres charlas, yo voy a hablar de cómo conseguir empleo, cuáles son las acciones que la persona tiene que poner en marcha para conseguir el empleo, cómo se carga a una plataforma y las acciones a seguir para conseguir ese empleo que están buscando”.

A su vez indicó que se les contará a los asistentes qué es lo que buscan las empresas cuando contratan a las personas y se derribarán algunos mitos relacionados al mundo laborar y las entrevistas de trabajo.

Armado de currículum y mitos

Por su parte, Ñáñez, anticipó que hablará sobre el armado del currículum y cómo la persona se debe presentar a una entrevista. “Estaremos presentes con un stand mostrando cuál es la oferta que tenemos actualmente en la ciudad, creemos que es una oportunidad importante para que conozcan cómo es importante tener un currículum, como organización que busca personal nos interesan otros aspectos además de la formación personal y académica”, señaló.

“Qué cosas deben poner, qué evitar y varios tips relacionados a esta temática”, añadió el representante de Randstad.

Luego, Serita se refirió a algunos de los mitos más comunes en la actualidad: “Ejemplo que la industria no toma mujeres pero hoy realmente hay una apertura, el 75 por ciento de la población ocupada en San Francisco está en la industria. Hay muchas mujeres desocupadas y se instaló este mito, no tengo claro por qué, pero la industria está dispuesta a tomar mujeres, necesita personal, lo importante para las mujeres es saber qué deben aprender a hacer para emplearse en la industria, vamos a mostrarles que hay capacitaciones gratuitas y tenemos que hacer un puente entre ellos”.

Otro de los mitos a los que se refirió la mujer fue el referido a que no se emplean a personas mayores de 45 años. “Tenemos una pirámide de población donde vemos mucha gente adulta que tristemente no se cargan en las plataformas o no se presentan en las entrevistas, o mujeres que son niñeras, que buscan un puesto administrativo y no ponen esos trabajos, no lo validan como tal”, aclaró Sarita.

Por último, los dos consultores en que San Francisco cuenta con mucha demanda de empleo, “lo que queremos es que el que no está empleado sepa todo esto para que se anime y tenga herramientas para buscar empleo”.