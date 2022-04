Luego de que trascendiera que Claudio Mazuqui, juez de menores de Huinca Renancó, pero oriundo de San Francisco, fue nominado a los Premios del Internet 2022 por la noticia de la emotiva forma en que le comunicaba a una niña que sería adoptada, habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

Cabe recordar que en noviembre de 2021, el Juzgado de Control, Niñez, Juvenil y de Faltas de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, a cargo de Claudio Mazuqui, fue destacado por la forma original de comunicarle a una niña de 7 años que había sido adoptada por una familia. Utilizando un párrafo de un cuento de princesas, denominado "Cuento de hadas", alrededor de 20 personas participaron de la puesta en escena para darle la noticia a una nena cordobesa de 7 años que había sido adoptada.

"La noticia fue tan destacada, que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, y que haya llegado a España nos llena de orgullo. Por lo menos desde el equipo del juzgado les puedo asegurar que estamos muy felices", contó Mazuqui.

Sobre lo ocurrido, el juez recordó: "En noviembre notificamos una sentencia de adopción a una niña de siete años de otra forma, de una forma quizás no tradicional. Lo hicimos a través de un cuento de hadas y con un personaje, una joven que se disfrazó de Minnie, del personaje de Disney y todo eso lo hicimos en el domicilio de la familia adoptada y fue otra forma totalmente diferente de notificar una sentencia, algo muy frío, lo hicimos de otra forma, y eso obviamente tuvo una repercusión internacional".

En cuanto a la iniciativa, explicó que se trata de "una gran movida" que viene de hace unos años que tiene que ver con la aplicación de lenguaje claro al momento de comunicar las resoluciones, independientemente de la sentencia, a los ciudadanos, que algunas veces ni siquiera saben leer o escribir. "Debemos hacerlo, es una obligación", dijo.

Reconocimiento

Mazuqui se mostró muy feliz con la repercusión que tuvo la noticia también en San Francisco, de donde es oriundo. "Tengo familia en San Francisco y fui a pasar las fiestas. En esos días fui a un negocio y cuando ingresé la chica que me atiende me dice 'vos sos Mazuqui, vos sos el juez, no sabés lo que me emocioné cuando escuché la entrevista'. Independientemente de los premios, esta llegada que uno puede tener con el vecino es lo que a uno le hace muy bien y lo que nos determina que estamos por el buen camino", apuntó.

El juez, que aseguró que más allá la definición, que se va a dar en mayo, haber sido nominados "es todo un logro", manifestó: "En el momento en que se hizo esta acción, se hizo con la Municipalidad de Huinca Renancó, con actores, con trabajadores sociales, con psicólogos, fue una gran movida. Como siempre digo, un juez no hace un juzgado, lo hace un equipo de trabajo. Y en este caso fuimos todos, hoy estamos muy contentos por esta nominación".

"Anoche recibí un mensaje del ministro de Justicia de la Provincia, el doctor Julián López, que también se había hecho eco de la noticia, siempre está presente y nos dio las felicitaciones. Son muchas cuestiones que hacen a esta labor diaria que se hace desde el juzgado", agregó.

Mazuqui contó además que días después de lo ocurrido, allá por noviembre de 2021, volvió a ver a la niña que fue adoptada en un comercio. "Me saludó, me reconoció inmediatamente a pesar de tener barbijo, había mucha gente y lo primero que me preguntó fue '¿sos el juez que me dio esta familia?' Clarísima la niña. Puedo asegurar que se me quebró la voz inmediatamente", recordó.

Seguidamente añadió: "Le dije que para ella era Claudio. Y empezamos a hablar de cómo estaba ella, cómo se sentía. Estaba tan contenta de todo lo que iba a hacer. Obviamente en el negocio todos estaban llorando. Esas son las pequeñas cosas, las cuestiones que nos dicen que vamos por buen camino".

"Tenemos una niña en una gran familia contenta, que sigue con su educación, que sigue con su vida y a la que ojalá que le podamos seguir dando una muy buena vida", finalizó.

Sobre los "Premios de Internet"

Los "Premios de Internet" son los galardones que tienen por objetivo reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más se han destacado, durante el año previo a su entrega, en el buen uso de internet y las nuevas tecnologías. Estos premios se entregan cada año, desde 1996, en el mes de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información popularmente conocido como #diadeinternet.

Categorías

Transformación Digital

Envejecimiento Saludable

