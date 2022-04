Juez de San Francisco fue nominado a los Premios del Internet 2022

El año pasado El Periódico informaba sobre una emotiva historia donde mediante un cuento de hadas, un juez nacido en San Francisco le contó a una niña que sería adoptada. La noticia fue tan destacada, que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, y ahora el funcionario, Cluadio Mazuqui, juez de menores de Huinca Renancó, fue nominado a los Premios del Internet 2022.

"Un gran honor ser reconocido con esta nominación en los Premios de Internet 2022, España, en la categoría Emprendimiento e Investigación, Innovación Social", destacó Mazuqui en su cuenta de Facebook personal.

Los "Premios de Internet" son los galardones que tienen por objetivo reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más se han destacado, durante el año previo a su entrega, en el buen uso de internet y las nuevas tecnologías. Estos premios se entregan cada año, desde 1996, en el mes de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información popularmente conocido como #diadeinternet.

En la nominación, mediante el portal organizador de la premiación, remarcan: "Claudio Mazuqui, es un juez Argentino, de la provincia de Córdoba. Reconocido en Latinoamérica y España por numerosas acciones en pos de los derechos de las víctimas de violencia de Género como así para garantizar los derechos de las Infancias. Ha dictado resoluciones inéditas a los fines de "Humanizar la Justicia" y garantizar la verdadera "Comunicación Judicial" para ello en el año 2021 resolvió dictar una Sentencia de Adopción de una niña de 7 años "explorando nuevas formas de comunicación". La mencionada sentencia fue comunicada a la niña en Lenguaje Claro y Comprensión Accesible; a través de un "Cuento de Hadas" y para ello el Juez Mazuqui resolvió que fueran personajes de Disney que llevaran a cabo esa acción, por lo que fue "Minnie Mouse" quien le comunicó a la niña esa hermosa noticia. Además utilizó un video de #TikTok".

La emotiva historia

En noviembre de 2021, el Juzgado de Control, Niñez, Juvenil y de Faltas de Huinca Renancó, provincia de Córdoba, a cargo del sanfrancisqueño Claudio Mazuqui, fue destacado por la forma original de comunicarle a una niña de 7 años que había sido adoptada por una familia.

Utilizando un párrafo de un cuento de princesas, denominado "Cuento de hadas", alrededor de 20 personas participaron de la puesta en escena para darle la noticia a una nena cordobesa de 7 años que había sido adoptada.

El video del momento en que "minnie" le transmite la noticia a la pequeña se viralizó y conmovió a miles de cordobeses.

"Es una corriente del poder judicial de comunicar con lenguaje claro, sobre todo teniendo en cuenta que los niños no entienden algunos escritos, que incluso nos cuesta a los propios adultos", manifestó Mazuqui a La Mañana de El Periódico FM 97.1 (Lunes a viernes de 10 a 12:30).

Al mismo tiempo explicó que decidieron utilizar un párrafo de un escrito denominado "Cuento de hadas", que tiene 8 renglones. "También decidimos comunicarlo en el domicilio de la familia como una sorpresa", dijo el funcionario agregando que decidieron ir ellos al lugar y no hacer una comunicación "fría".

Mientras que el tercer aspecto era que una noticia de estas no tenga que hacerlo un juez vestido de traje y corbata: "Se apeló a buscar un traje de minnie mouse que viajó 200km desde Río Cuarto, que fue caracterizado por una instructora de educación física", destacó.

"Nosotros estábamos expectante para ver la reacción de la niña con esta forma de comunicar algo lindo de una noticia que no se va a olvidar en su vida", comentó Mazuqui.

- ¿Sos de San Francisco?

- Sí, nací en San Francisco, tengo toda mi familia en la ciudad. Después me fui a Córdoba estudiar abogacía. Luego entré por concurso en la carrera judicial desde hace 25 años. Poco a poco fui ascendiendo y en el año 2010 que soy secretario en la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó y desde 2016 juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas de la Segunda Circunscripción Judicial.

- ¿Por qué Huinca Renancó?

- Rendí para secretario y uno de los lugares que había disponible era para esta localidad, por eso elegí y elijo vivir en Huinca Renancó. La gente del sur tiene otra característica, es una ciudad que tiene menos de 10 mil habitantes por lo que nos conocemos todos.

- Tuviste un gran gesto con la niña que fue adoptada...

Hay una gran movida de un lenguaje claro y somos muchos los funcionarios nos sumamos a esto. Y gracias a que los medios lo replican hace que otros funcionarios lo hagan y que la gente también lo solicite.

- Cuando te fuiste a estudiar en el año 1992 a era impensado este tipo de acciones dentro de la justicia.

- Sí. Pero yo tengo una referencia desde chico dado que en San Francisco con mi familia fuimos hogar de tránsito durante mucho tiempo. Por eso siempre digo que tengo muchos hermanos y primos que estuvieron en mi casa y convivieron conmigo. Eso me permite también dar diferentes puntos de vista de estos temas.

- Este tema lo traes desde chico entonces...

Uno no es funcionario judicial de un día para otro. Sino que es todo una construcción que vas haciendo durante toda tu vida. El sentido final es humanizar la justicia.

La emoción del momento

El sanfrancisqueño comentó que el acto que se vivió fue muy emotivo para la pequeña, pero a la vez significó un momento de mucha alegría para los adultos que participaron de la escena.

"En el video se ve que me arrodillo para tener contacto visual con la niña, pero me quebré de la emoción y no me salían las palabras. Solo pude decir que a partir de este momento iban a ser una gran familia", recordó Claudio Mazqui.

- ¿En el caso de la niña se terminó de confirmar la adopción?

- Sí. Tras un proceso realizado anterior de la Senaf donde se determina que hay una gran violación de los derechos de la niña y la familia de sangre no está en condiciones, se dispone la intervención del juzgado para encontrar una familia para que le dé el amor y contención correspondiente para la niña. Luego que esa familia guardadora pueda afrontar el proceso de la adopción y para eso hay todo un camino recorrido hasta que se confirma la adopción definitiva.

- ¿De quién fue la idea?

- El tema se tiró en el equipo y la trabajadora social que es mi pareja me dijo que no podíamos decirlo livianamente, sino que había que hacerlo de una forma especial. Por eso se generó toda la escena con la participación de unas 20 personas.

