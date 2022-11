Martín se salvó de milagro tras chocar con un móvil policial: pide Justicia y deja un mensaje especial

La historia de Martín Busato (22) fue uno de los casos más impactantes de este año y milagrosamente el propio joven de barrio Jardín la puede contar. La causa tiene varias aristas que afrontar con un mensaje especial hacia la juventud.

Por un lado se encuentra enormemente agradecido por haber salido prácticamente de la muerte. Si situación era gravísima tras protagonizar un potente choque en su moto con un móvil del Comando de Acción Preventiva (CAP) que dobló en U sobre camino Interprovincial el 18 de marzo de este año. Y por la gran tarea de los profesionales del Hospital J. B. Iturraspe pudo zafar y hoy, con algunas secuelas, intenta recuperarse.

Por otro lado también eleva un pedido de justicia por la imprudencia del policía que conducía la camioneta que realizó una maniobra prohibida y sumamente peligrosa que provocó el accidente.

Y tercero, deja un mensaje hacia la sociedad sobre la vitalidad del casco. Esa tarde él no lo llevaba puesto y entiende que todo hubiese sido diferente si le hubiese hecho caso a las tantísimas veces que se lo pidieron sus padres.

Entrevistado por El Periódico, el joven contó que se encuentra mejor pero todavía está en plena recuperación. "Estoy un poco mejor, todavía me estoy recuperando. Me falta mucho tiempo para salir, pero la saqué muy barata", comentó Martín Busato, quien estaba acompañado de su madre Laura Fasano y su amigo Ivan Rinaldi..

Además indicó que está muy agradecido a todo el personal del Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco que lo asistió durante varias semanas tras el accidente. También destacó el acompañamiento incondicional de la familia y amigos que estuvieron mientras pasaba varios días internado en el nosocomio local.

El accidente y la situación de los policías

El 18 de marzo, el joven 22 años sufrió un severo traumatismo de cráneo y fractura de cadera derecha, por lo que fue hospitalizado, al impactar contra una camioneta del Comando de Acción Preventiva (CAP) sobre el camino interprovincial a la altura de calle Dante Alighieri.

Por el golpe, el conductor de la moto, identificado como Martín Busato, quedó inconsciente en plena calle, por lo que trasladado al Hospital Iturraspe por una unidad de emergencias médicas. Estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y fue sometido a varias intervenciones.

Por su parte, quien guiaba la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la policía de la provincia de Córdoba, giró en "U" sin percatarse que detrás suyo circulaba el motociclista, quien se desempeñaría como delivery.

"De aquel día no me acuerdo de nada. Me tomó una semana entender que había tenido un accidente cuando desperté del coma", explicó Busato.

"Todavía tengo golpes en la pierna, perdí fuerza en el brazo derecho, problemas en el habla y perdí gran parte de la visión", indicó mientras reconoce sus complicaciones para poder expresarse pero vuelve agradecer poder contarla.

Al mismo tiempo, el joven lleva adelante un pedido de justicia para que los efectivos responsables del accidente se hagan cargo de la situación que provocó el siniestro.

Al respecto, dijo: "Si bien estuvieron en el Hospital los primeros días, desde que desperté nunca se presentaron. Nadie se acercó a pedir disculpas a mí".

Causa sin novedades

Si bien pasaron varios meses desde el accidente, la situación sobre el proceso judicial es que por el momento no hay serios avances. Es que en un primer momento la fiscalía de San Francisco a cargo del caso imputó por lesiones culposas calificadas al sargento primero Carlos Chávez quien manejaba la camioneta del Comando de Acción Preventiva (CAP), con la que impactó el motociclista Martín Busato (22). Sin embargo, el efectivo todavía no fue indagado y no se conocen detalles de cómo continúa el proceso.

Además en su momento los dos ocupantes de la camioneta, tanto Chávez como la agente Rocío Trainoni, fueron pasados a situación pasiva como sanción administrativa por parte de la Policía de la provincia de Córdoba.

Un mensaje especial

Luego de estar varios días internado, estar al borde de la muerte y tener que volver a empezar, Martín deja un mensaje hacia la sociedad con el fin de concientizar sobre la vitalidad del casco.

"Necesito que la juventud utilice el casco. Yo por no usarlo tuve que volver a aprender a hablar, a caminar y empezar. Tuve que volver a vivir y es muy feo", sostuvo.

En este sentido, expresó: "La moto puede ser muy lindo andar sin casco, pero es primordial. Estoy agradecido a Dios y a la gente del hospital que no me abandonaron nunca".