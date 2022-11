Como viene sucediendo en los últimos meses, en San Francisco y zona se registran muchos casos de estafas o intentos, con diferentes modalidades. Por tal motivo, desde la Departamental San Justo compartieron algunas recomendaciones a tener en cuenta para tratar de evitar este tipo de delitos.

Entre las recomendaciones que informaron desde la Policía están:

- Nunca brindar datos personales y familiares.

- Cortar la comunicación o llamadas de supuestas entidades que piden dinero, claves, número de tarjetas de crédito o débito y gestión de trámites personales.

- No permita el ingreso de desconocidos a su domicilio, ni entregue dinero.

- Dialoguemos con nuestros adultos mayores sobre las recomendaciones para evitar ser víctima.

- Realice la denuncia en caso de sospecha de estafa.

Ante cualquier duda o consulta llamar al 101 o 911.

Atentos estafas

Una serie de intentos de estafas se dieron en las últimas horas en San Francisco, a través de números de teléfono de personas conocidas por parte de las víctimas de estos hechos.

Uno de los damnificados fue el empresario de boliches, Néstor Cacchiarelli, a quien le hackearon de su número de Whatsaap para intentar estafar a sus contactos.

“Ando con un problema justo y necesito un favor. Necesito transferir plata a otra cuenta desde mi cuenta pero no me deja hacerlo. Vos me podés ayudar”, dice un mensaje que le llegó a un lector de El Periódico, a quien le pedían hacer la transacción de 30 mil pesos con la promesa de hacer la devolución del dinero más tarde.

En los casos a los que tuvo acceso este medio, las posibles víctimas se dieron cuenta de la situación por lo que avisaron rápidamente al titular de la línea de que estaban tratando de estafar a su nombre.