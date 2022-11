Una serie de intentos de estafas se dieron en las últimas horas en San Francisco, a través de números de teléfono de personas conocidas por parte de las víctimas de estos hechos.

“Ando con un problema justo y necesito un favor. Necesito transferir plata a otra cuenta desde mi cuenta pero no me deja hacerlo. Vos me podés ayudar”, dice un mensaje que le llegó a un lector de El Periódico, a quien le pedían hacer la transacción de 30 mil pesos con la promesa de hacer la devolución del dinero más tarde.

En los casos a los que tuvo acceso este medio, las posibles víctimas se dieron cuenta de la situación por lo que avisaron rápidamente al titular de la línea de que estaban tratando de estafar a su nombre.

Se trata de una nueva forma de fraude que se encuentra vigente. Hay que estar atentos.