Caso Casermeiro: “Que no lo hayan encontrado antes fue raro”, señaló a días del juicio quien halló el cuerpo del médico

El destino quiso que Nelson Rovasio (26) se transforme en una pieza clave para el esclarecimiento de un atroz crimen que tres años atrás mantenía en vilo a gran parte del país. El trabajador rural recogía leña para el cordero que iban a asar en familia ese diciembre de 2019, momentos en que halló el cuerpo sin vida del médico Daniel Casermeiro muy cerca del campo donde trabaja, al costado de la antigua ruta hacia Estación Luxardo. Se encontraba entre los pastizales.

Su vida era ocupada pero tranquila y sin demasiados sobresaltos. Al menos de esos que pueden provocar un giro traumático. “Cuando vi el cuerpo pegué un salto grandísimo del susto. Todavía hoy se me viene la imagen a la cabeza”, reconoce a El Periódico, mientras muestra con precisión un lugar que jamás olvidará.

El próximo 7 de noviembre iniciará el juicio por este caso en la sala de audiencias de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco. Será juzgado Gerardo Luis Gette, acusado de asesinar a sangre fría al ginecólogo.

Una vuelta de casualidad

Lejos de lo que se planteó en un primer momento, en el recorrido periodístico junto Rovasio se pudo determinar que el cuerpo estaba a escasos metros del viejo camino, que pese a ello es muy transitado.

“Ese día era cerca de fin de año y estaba juntando leña para hacer el asado de las fiestas. Por casualidad me di una vuelta por esta zona porque estaba todo el movimiento de bomberos y policías cerca con el rastrillaje. Cuando llego había mucho olor, estaba justo con un perro que daba vueltas y cuando me di cuenta el perro estaba al lado del cuerpo”, recordó con la mirada pensativa, como si estuviese viendo la escena nuevamente.

Los restos del médico, que era buscado por una gran cantidad de policías y bomberos, estaban justo al costado del campo, pegado a la banquina. “Llamé a la Policía y llegaron rápido. Me costó caer porque me di el susto de mi vida. No le vi la cara, le vi la parte de las piernas y el cuerpo. Llamé de inmediato a la Policía y me corrí del lugar”, recordó.

Dudas

El caso Casermeiro tiene varios misterios que probablemente sean aclarados –o no- durante el juicio que comenzará el próximo 7 de noviembre. Y uno de ellos es el porqué de la demora del hallazgo de este cuerpo pese que había un rastrillaje puntilloso sobre la zona.

En diálogo con este medio, Rovasio hoy reafirma las dudas: “Días previos había mucho movimiento por acá. Pasaron helicópteros a poca altura, policías y bomberos cerca, y que no lo hayan visto antes me parece algo medio raro, pero no sé qué pudo pasar”, comentó.

A la vez, analizó: “Con el tiempo me puse a pensar. ¡Justo yo tuve que haberlo encontrado! Pasaron miles de personas por acá. Acá en la ruta vieja pasan muchos ciclistas y mucha gente”, analizó.

Un disparo

Mientras recorre en su mente los recuerdos de esos días tan turbulentos en la zona, el trabajador rural nacido en Luxardo se animó a declarar por primera vez que días previos al triste hallazgo había escuchado un disparo en el sector, pero nunca lo relacionó a un crimen.

“Pensé que era el vecino que siempre sale a cazar liebres. Después con el tiempo, cuando salieron las pericias indicando que tenía un disparo en la cabeza me puse a pensar que podía ser ese disparo lo que se escuchó”, manifestó.

Al mismo tiempo, añadió: “A Gette lo conozco porque estuvo viviendo cerca de la balanza años atrás. Pero lo conocía solo de pasada y no más que un hola intercambiamos. A Casermeiro nunca lo había visto”, afirmó.

Por último, indicó que la familia del ginecólogo fallecido lo trató “siempre muy bien”.

Un juicio con varios misterios a develar

El próximo 7 de noviembre iniciará el juicio contra Gerardo Luis Gette, acusado de asesinar a sangre fría al ginecólogo Daniel Casermeiro, en diciembre de 2019. Una de las expectativas es si decidirá hablar en algún momento y defenderse contando su verdad.

El fiscal Bernardo Alberione, que estuvo al frente del caso, remarcó en su momento que el móvil del asesinato fue económico y apuntó a una deuda que Gette habría tenido con Casermeiro. Se sospecha que eran 500 mil pesos que fueron usados para la compra de una camioneta VW Amarok por parte del primero. En el medio habrían existido otras diferencias económicas, como la compra de un departamento en Brasil.

Según la investigación, para la Fiscalía el imputado primero mató al médico en ese campo donde fue hallado y después abandonó el auto BMW perteneciente de la víctima en un maizal sobre la vieja ruta 1. Luego regresó caminando a San Francisco, prueba que estaría reforzada por distintas cámaras de seguridad urbanas.

Pese a que hay conformismo en los investigadores por haber cerrado el caso, todavía quedan algunos misterios que no pudieron resolverse.

¿Qué hacían casi nueve millones de pesos dentro del baúl del auto? Cabe recordar que el vehículo de Casermeiro apareció distante a unos cinco kilómetros de donde fue hallado su cuerpo sin vida, en medio de un maizal. En el baúl había esa cifra de dinero que quedó intacta.

Según fuentes consultadas, para el médico su auto “funcionaba como una oficina” y siempre llevaba dinero por si surgían negocios, ya que también se dedicaba a la parte inmobiliaria.

¿Por qué no apareció el arma homicida? Este es otro de los misterios. La pistola con la que ejecutaron por la espalda al ginecólogo nunca apareció. Tampoco su teléfono celular, el que podría haber sido clave.

Preguntas que aún hoy no tienen respuestas.