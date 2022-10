Días atrás se viralizó la publicación de Paula Toranzo, vecina de San Francisco, quien a través de su cuenta de Facebook contó que un inspector municipal le labró una inédita multa en su auto Peugeot.

Según contó la mujer, el vehículo estaba estacionado el viernes a la mañana frente a su casa, en calle Independencia 2889, cuando decidió salir para ir a buscar a su hija a la escuela. Allí fue que se encontró con la sorpresa de que le habían labrado un acta por la supuesta infracción de "vehículo abandonado".

Esta situación le causó una sensación de gracia e indignación a la mujer, debido a que asegura que si bien su auto, como el de tantas personas, "no es un 0km, pero es el vehículo familiar que se utiliza todos los días y lejos está de estar abandonado o en desuso".

"El viernes antes de las 12 salí de mi casa para ir a buscar a mi hija a la escuela y vi que el auto tenía el papel amarillo de multa por vehículo abandonado en la vía pública", comentó la mujer.

Además, sostuvo: "Esto es una negligencia del inspector municipal, porque con la patente y buscando mi domicilio se podía haber acercado para constatar si era realmente así. Solamente tenía que tocar el timbre para preguntar de quién era el auto".

También lamentó que ahora tiene que ir al Tribunal de Faltas para dar explicaciones y hacer el descargo correspondiente y ver qué define la jueza.

"Más allá de eso me causó mucha gracia porque mi auto está chocado, en junio pasado un niño me chocó en moto y me reventó uno de los costados. Obviamente con la edad de la criatura los padres no se hicieron cargo. Además yo trabajo en barrio Plaza San Francisco y vengo todos los días, por eso tiene mucha tierra", dijo y añadió: "Pero fuera de eso es un vehículo completamente funcional. Tal es así que lo uso todos los días".

En este sentido, sostuvo que desde que se dio la multa no puede para de reírse por la situación y falta de interés del personal de hacer bien su trabajo. "Lo que más me preocupa son los comentarios de otras personas que a partir de mi publicación les ha pasado lo mismo", enfatizó.