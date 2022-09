Marcha en San Francisco tras el atentado a Cristina: "Los discursos de odio están creando un clima social que legitima la violencia"

Organismos de derechos humanos, sociales, partidos políticos y organizaciones sindicales nucleadas en la CGT San Francisco, se manifestaron en la tarde de este viernes en el Centro Cívico de la ciudad en repudio al intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo el lema "Menos odio, más democracia".

Una nutrida cantidad de integrantes de gremios y sindicatos como UOM, SATSAID, UEPC, Camioneros, Luz y Fuerza, UTEDYC, Panaderos, Obreros de la industria Maderera, UOCRA entre otros gremios nucleados en CGT, se concentraron primero frente a la delegación de la Sede del Gobierno de Córdoba, en la zona de la Plaza Cívica, y luego marcharon por bulevar 9 de Julio hasta el bulevar 25 de Mayo; mientras que otra columna arribó desde el Paseo de la Memoria, convocada por la Mesa de Trabajo 24M, que representan organismos de derechos humanos.

También estuvieron presentes personas que integran el Frente de Todos en San Francisco, entre ellos el concejal y referente de este espacio, Andrés Romero. No hubo concejales de otros espacios políticos ni representantes del gobierno municipal.

Desde la Mesa de Trabajo 24M, Sandra Amarilla Ruiz celebró la buena convocatoria y llamó a seguir construyendo día a día la democracia. "Con algunos tenemos diferencias, pero claro, ¿cómo no vamos a tener diferencias? Pero construimos juntos y acompañándonos. Vemos caras que pensamos que no iban a estar y están, eso es que vamos por el camino correcto. Lamentamos que muchos que se pronunciaron en las redes no hayan venido a acompañar. El cuero lo tenemos duro, también para renovar la esperanza de continuar, de construir una democracia que pueda reproducirse día a día.

También se manifestó Susana Crosetto, una de las referentes de la Comisión de la Memoria: "Además de la democracia, se quieren llevar a Cristina, que defiende los derechos del pueblo. Se quieren llevar a nuestros trabajadores, a nuestros recursos. La lucha tiene que seguir, decimos nunca más, nunca más puede ocurrir lo que ocurrió ayer, el amor vence al odio". Crosetto también recordó a las personas desaparecidas en la última dictadura.

Finalmente, Paula Cabrera, una de las conductoras de la CGT San Francisco e integrante del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera, fue la encargada de leer un documento en nombre de la CGT local.

"Manifestamos nuestro enérgico repudio frente al ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rechazamos también cualquier forma de violencia que solo nos divide y enfrenta como argentinos, como así también cualquier acto que pretenda atentar contra la vida de las personas por diferencias políticas e ideológicas", comenzó.

"Los discursos de odio están creando un clima social que legitima la violencia y están teniendo un impacto muy peligroso para la democracia, es por eso que invitamos a todos y todas a la reflexión, y al cese de su producción y reproducción. Bregamos por la paz social y estamos convencidos de que el camino es siempre el diálogo y el debate de los ideas. Luego de haber vivido feroces dictaduras, defenderemos esta democracia que tantos anos nos costó conseguir, y es el legado que día a día debemos seguir construyendo", siguió Cabrera.

"Llamamos a toda la comunidad a condenar este atentado y que a partir de hoy podamos construir una Argentina unida y en paz. Las páginas oscuras de nuestro país no deben de volver nunca más.

Por la defensa de la democracia, en contra de todo tipo de violencia y por la paz social, este CGT está más viva que nunca", concluyó la dirigente.