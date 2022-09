La Mesa de Trabajo 24M San Francisco y la Comisión Memoria Verdad y Justicia organizaron una marcha este viernes desde las 17.30, bajo el lema "Menos odio, más democracia", en apoyo a la figura de la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato este jueves por la noche.

La concentración será en el Paseo de la Memoria y desde allí se marchará hasta la Plaza Cívica.

Saúl Kohan, integrante de la comisión, sostuvo en La Mañana de El Periódico (FM 97.1) que repudian el atentado contra la que consideran “la figura política más importante de la Argentina en el presente siglo” y agregó que este hecho es “consecuencia de un contexto político donde se fogoneó el odio hacia Cristina en particular y el peronismo en general, lo que necesita ser esclarecido porque consideramos que se trata de un atentado contra la democracia argentina como concepto”.

Al ser consultado sobre qué se rompió con este atentado en el país, señaló: “Si analizás las historia de este país es una historia violenta, la grieta no empezó en 2003 sino 1810 cuando fusilaron a Liniers. A partir de ahí fue cambiado de modos, formas y de nombres pero siempre un enfrentamiento entre el bando más conservador y el popular”.

Luego, sostuvo: “Lo que se ve ahora es algo que se magnificó, una justificación de lo que pudo haber sido un crimen que partiera la historia de la Argentina y de Latinoamérica como fueron otros crímenes políticos. Se fogoneó tanto el odio hacia un sector político y una figura en particular que alguien se creyó habilitado a atentar contra una persona suponiendo que iba a tener éxito y que no iba a tener consecuencias graves como podría haber tenido. Hay que agradecer que esa bala no salió, sino estaríamos hablando de una guerra civil en la Argentina, algo que los que tenemos unos años ya vimos y no queremos que pase nuevamente”.