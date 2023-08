Llaryora defendió el voto para Schiaretti: "Votemos a uno de los nuestros, no a los de ellos"

El intendente de Córdoba y gobernador electo, Martín Llaryora, pidió este sábado en San Francisco el voto para Juan Schiaretti como precandidato presidencial en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto al solicitar a la población que vote con “inteligencia de tener a alguien de los nuestros para resolver nuestros temas”. "Votar por Córdoba, por San Francisco y San Justo es votar por Schiaretti. Tenemos a uno del interior, a uno de los nuestros, no votemos a los de ellos", enfatizó.

Llaryora acompañó este sábado a Schiaretti en su visita a San Francisco, en el marco de la campaña presidencial que tiene al mandatario provincial como precandidato por el espacio de Hacemos por nuestro país.

En su contacto con los medios de prensa locales, el ex intendente de San Francisco destacó el apoyo que dio Schiaretti a las sucesivas gestiones de Hacemos por Córdoba desde 2007 y enfatizó la idea de votar alguien que represente los intereses de los cordobeses y especialmente de San Francisco y el departamento San Justo.

Asimismo, agradeció a la población de San Francisco y el departamento San Justo por el apoyo que recibió en las urnas en las recientes elecciones provinciales. “Es un agradecimiento eterno a San Francisco y San Justo. Y nuestra manera de agradecer es con gestión, haciendo obras y haciendo progresar a nuestras comunidades. Ese agradecimiento lo vamos a ver en un trabajo fraterno que vamos a hacer con todos los intendentes, más allá del partido político. Vamos a trabajar en conjunto para traer a San Justo más obras y progreso”.

Las principales definiciones de Llaryora

Transición de Gobierno. “Hemos hecho una campaña muy responsable, hemos prometido lo que podíamos hacer, toda las campañas han sido trabajadas en equipo con Juan. El compromiso es terminar las obras que él inició y empezar un cambio de paradigma también sobre la base de lo construido y poder ir haciendo más obras y más progreso con una nueva visión generacional acorde a nuestros tiempos. Lo bueno es que nos deja un gran gobierno”.

Crecimiento. “Los sanfrancisqueños entendimos que los sueños se pueden cumplir y que cosas que parecían impensadas se podían hacer realidad. Pero se lograron porque trabajamos en conjunto”.

Schiaretti y los demás precandidatos. “Uno se quedaría horas escuchando a Juan, aquellos que lo conocemos sabemos que estamos frente a un estadista al que claramente Córdoba le queda chico. Dicen que Córdoba parece otro país, y no es así, pero qué país tendríamos en Argentina si tuviéramos a un gobierno como el de Córdoba. La diferencia de Schiaretti con los otros candidatos es monumental, de acá a la China. Los otros vienen a hablar de federalismo, pero nosotros padecemos la falta de federalismo. Este año con la sequía podrían haber tenido un gesto y bajar las retenciones, y no lo hicieron. Juan es el único con la visión del interior, que cumple lo que promete”.

Retenciones. “¿Saben por qué va a bajar la producción Juan? Porque entiende que eso va a ser en manos de los productores y los productores son los que van a mover la economía. Y cuando se mueve la economía y la producción se generan empleos”.

Voto a Schiaretti. “Quiero hablar del voto táctico. Los sanfrancisqueños tenemos que ser agradecidos con Juan. Proponíamos un Polo Educativo y hoy lo tenemos, proponíamos un Polo Industrial y hoy tenemos el Parque Industrial pyme más grande de la Argentina. Llovían 25 milímetros y acá teníamos un centro evacuados, porque nos tapaba el agua y había barrios sumergidos. Hoy hay calles pavimentadas, se habilitaron los desagües, las cloacas y el gas. Todo eso se hizo por las buenas gestiones municipales y por que tuvimos un gobernador que nos dio no una, sino las dos manos. Nada de esto podría ser realidad si el gobernador miraba para otro lado”.

Voto táctico: votar a un cordobés. “Hace años que nosotros en Córdoba venimos votando con un sentido y eso es lo que nos permitió crecer. Los vecinos de San Justo lo tuvimos siempre claro, que sea el partido que sea, pero tener a alguien que esté en un espacio de poder, de poder hacer, para resolver nuestros temas. Esa inteligencia es la que también tenemos que tener para votar al próximo presidente. Yo valoro la inteligencia de los vecinos de Capital Federal y el AMBA. Tienen privilegios, pero se los ganan. ¿Qué hacen ellos a la hora de votar? Votan al presidente de la República a alguien del AMBA, no importa el partido político. Y hace años y años y años que estamos gobernando por presidentes que claramente esto cuando llega favorece los intereses centralistas. Algunos decían para qué llorar como niño lo que no supiste defender como grande. Y en la democracia las cosas se defienden con el voto. Si sabemos que nos atacan con las retenciones, con la falta de subsidios o el financiamiento de las fuerzas federales, ¿no vamos a hacer nada? Ahora tenemos la posibilidad con Juan Schiaretti, que ha tenido un corazón especial con esta región. Por agradecimiento y por sentido común”

“Si votamos a los candidatos de la Capital Federal, ¿después queremos que ellos lleguen y nos cambien la realidad a nosotros?. No, sucede muy pocas veces. La esperanza es que cuando tenemos la posibilidad de votar a uno de los nuestros, lo hagamos. Y la democracia no te da la posibilidad muchas veces de poder a votar a uno de los nuestros, porque hoy tenemos a un hombre valiente que se anime a desafiar el centralismo y presentar su propuesta”

“Nosotros vinimos a la política para mejorar la calidad de vida de la gente. No lo podemos hacer si la gente no nos ayuda. Cuando la gente nos ayuda y nos pone en estos lugares lo que hacemos es ser agradecidos y trabajar. Les pido a todos de todo corazón el voto a Juan, por San Francisco, por San Justo, por la capacidad que tiene, pero aparte porque es el único hombre del interior que entiende lo que nos hace falta. Tenemos a uno de los nuestros, no votemos a los de ellos”.