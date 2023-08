Schiaretti en San Francisco, rumbo a las PASO: "Expresamos la cultura de la producción y el trabajo"

El gobernador Juan Schiaretti visitó este sábado la ciudad de San Francisco, en el marco de la campaña electoral para las elecciones primarias PASO del 13 de agosto, en donde compite como precandidato a presidente por el espacio de Hacemos por nuestro país. Lo hizo acompañado del reciente gobernador electo Martín Llaryora, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, y el diputado nacional Ignacio García Aresca.

En una conferencia de prensa realizada en un local gastronómico de la ciudad, Schiaretti habló de su propuesta de campaña enfatizando en el ‘modelo cordobés’. También habló de federalismo y remarcó la importancia de tener un presidente ‘que trabaje mirando al interior’.

Reiteró que sus propuestas de reducir el déficit fiscal y otras medidas permitirán bajar la inflación progresivamente.

EL gobernador participó de un acto en un salón repleto en Amigos del Bien, donde se reunieron vecinos, simpatizantes, dirigentes y autoridades de numerosas instituciones de la ciudad. Posteriormente estuvo en un acto en el club Alumni, donde también se congregaron vecinos y simpatizantes.

Los conceptos que dejó Schiaretti en su visita a San Francisco:

Sobre la nueva rotonda de acceso a San Francisco. “Está muy adelantada la obra, nosotros somos de hablar poco y hacer mucho… antes de fin de año la vamos a estar inaugurando”.

Federalismo. “Expresamos la cultura de la producción y el trabajo, expresamos a los que se levantan todos los días temprano para ganarse el pan. Creemos que se tiene que acabar la cultura del subsidio, también expresamos el interior productivo, somos la expresión del federalismo porque en Argentina no hay federalismo. Los que gobiernan se paran y miran la Argentina desde el AMBA y gobiernan para el AMBA donde el boleto de transporte es más barato, la luz es más barata porque se la pagamos todos los argentinos del interior, el agua y las cloacas también les sale gratis, tienen barrios que los custodia la Prefectura Naval Argentina como Puerto Madero o los custodia la Gendarmería como Núñez, cuando hace falta que las fuerzas federales se hagan cargo de combatir el narcotráfico. En el AMBA cuesta menos la nafta, cuesta menos el gas…”.

Inflación y estabilidad. “Lo que nosotros queremos es tener un país un país normal, que tenga la misma inflación que tiene nuestros vecinos Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, que tienen una inflación menor al 10 por ciento anual. No hay ninguna explicación salvo la mala administración de los gobiernos nacionales, que explican por qué Argentina tiene una inflación tan alta. Y esto es lo que queremos nosotros como país normal donde se pueda trabajar, pueda estudiar, donde se pueda progresar. Y esta es la única fórmula presidencial del interior productivo, el único precandidato que no es del AMBA y que no va a votar en el AMBA soy yo”

Retenciones. “Vamos a eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo vamos a hacer en cuatro años y el 10 de diciembre de este año las vamos a bajar un 25%, en cuatro años las eliminamos”.

Grieta. “Gobernar es resolver los problemas de la gente, gobernar es gestión, es lo que tenemos acá en San Francisco. Lo demostró Martín (Llaryora), lo demostró Nacho (Ignacio García Aresca), ahora el Peta Bernarte. Gobernar también es no entrar en la grieta, somos la expresión de acabar con la maldita grieta que la inventó Cristina Kirchner en 2012; lamentablemente hizo que fracasaran tanto el gobierno kirchnerista como el de Macri y hoy la Argentina tiene un promedio de ingreso por habitante menor al que teníamos en 2012. La grieta es el negocio de los políticos y la desgracia de la gente, se pelean como perros y gatos por ver quién está en la lista y no por sus propuestas, la sociedad necesita que les resuelvan sus problemas por eso se alejan cada vez más de los políticos y hay menor participación en las elecciones y aparecen expresiones que canalizan la bronca de la sociedad con propuestas que no se aplicaron en ningún lugar del mundo. Mientras se mantenga la grieta, Argentina va a seguir en un empate de debilidades”.

Obras viales. “Primero vamos a terminar la autopista San Francisco-Córdoba, después vamos a hacer la autovía 158 desde San Francisco hasta Río Cuarto, son obligaciones ineludibles del Estado nacional…".

Equilibrio fiscal, tres ejes. “No hace falta hacer un ajuste salvaje, hay que avanzar sobre tres ejes: primero, la superposición que hay entre Nación, Provincia y Municipio, hay que evitarla y ahí hay mucha tela para cortar; segundo, hay que poner los subsidios a quienes les corresponden, yo soy clase media no necesito que me subsidien la energía, hay que subsidiar al que la está pasando mal y lo mismo con el transporte; y tercero, las empresas estatales no pueden dar déficit, ni siquiera entro en la discusión de que si una empresa tiene que ser pública o privada, que es una discusión legítima, pero no puede dar déficit. En Córdoba tenemos EPEC que da utilidades y paga ganancias o el Banco Provincia de Córdoba es también público que da utilidades y paga ganancias. Atacando estos tres ejes, Argentina entra en equilibrio fiscal y haciendo una política coherente de precios e ingresos para llegar a la inflación normal como tiene Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil; eso va a mejorar el poder adquisitivo de la gente. Ahí se sientan las bases para generar una política de promoción de las inversiones”.