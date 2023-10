Una piba sonriente abrió la puerta de su casa para mostrar el mundo artístico donde recrea muchas veces escenas de crímenes. ¿interesante contraste no? De eso se trata la historia de Larisa Bosio, una incipiente pintora de San Francisco que incursiona en lo que se denomina como arte gore.

Con 21 años recién cumplidos, es una de los tantos adolescentes que terminaron la escuela durante el aislamiento de 2020. “Yo no tuve Promo, ni recepción ni nada, la campera la tengo y no la usé nunca”, dijo riéndose.

Eso no impidió que empezara la universidad al año siguiente. Viajó a Paraná para estudiar Criminalística. Lo que más le llamaba la atención era la parte de realización de identikits y eso está muy enlazado con las pinturas que crea.

Sin embargo, su empresa universitaria terminó cuando a fin de año armó el bolso y pegó la vuelta. “No seguí estudiando en Paraná porque era la época de pandemia, nunca hice un vínculo porque todo era virtual y cuando llegó diciembre me volví. Fue demasiado, me gustaría retomar porque yo problema no tuve ninguno, pero no tenía contención”, contó a El Periódico bajo la tenue luz cálida del garaje de su casa, devenido en estudio.

- ¿Qué lugar tiene en tu vida el arte?

- Actualmente estoy trabajando de moza para mantener esta situación. Me gustaría en algún momento vivir un poco más de esto. En 2021 surgió el estilo que tengo, antes de eso todo era prueba y error, quería aprender técnicas, componer y cuando le agarré la mano pensé en crear algo un poco más original.

- ¿Estudiaste cuando eras más chica?

- No tengo ningún estudio. A los 10 años fui un año a dibujo, pero eran dibujos de una nena de esa edad. Después hice el bachiller de Artes Visuales en la Escuela Normal, pero es una formación general en diferentes ramas y no específicamente en pintura sobre acrílico. Igual en ese momento no tenía el disfrute y el placer que tengo ahora, por ahí pienso como no lo aprecié porque tenía todo al alcance.

- ¿Con qué estilo te identificás?

- Ahora estoy dedicada al realismo, pero específicamente a lo gráfico y gore. Al inicio pintaba copiando imágenes de muertos reales, en un momento quise hacer otra cosa y arranqué con los autorretratos.

- ¿De dónde viene tu inspiración?

- Aprovecho la técnica de los autorretratos porque saco la foto, yo me armo la escena y entonces es más fácil plasmarlo, después todo lo sangriento lo hago ya en el bastidor. Por eso hay muchas pinturas que en la obra final no se ve, pero tienen mi rostro debajo.

- ¿Cómo ha sido tu crecimiento?

- Creo que todo esto surgió por un trabajo de fotografía en la escuela donde a partir de las imágenes que sacáramos se tenía que hacer la obra. En mi caso elegí hacerlo con un bastidor y quería hacerlo seriamente así que me había comprado las pinturas y todos los elementos, pero ese año fue el de la pandemia. Al final me quedé en mi casa con las ideas y las pinturas, ahí empecé a trabajar.

Larisa tiene un fandom en las redes que le sirvió de contención y aliento para profundizar en “la parte horrorosa del arte”. Si bien maneja Instagram y ahí vuelca creaciones, su primer reflejo lo tiene en Tik Tok donde acumula más de 200 mil seguidores.

“Empecé subiendo videos y se viralizaron. Tengo seguidores de todo el mundo y Argentina que están presentes y me siguen, me dieron mucho apoyo que me hizo sentir que podía seguir y no estaba tan loca, que realmente agrada”, expresó al final.

Esa polaridad es algo que la divierte, si se la conoce a Larisa es una chica como cualquier otra de su edad, no refleja lo que pinta en sus cuadros. No obstante, tampoco la ofende que muchos crean que es algo oscura. “Me gusta que muchos tengan la imagen que ahí expreso y se sorprendan”, cerró con una sonrisa tan linda. ¿O tan siniestra?