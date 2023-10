Uno de los libros más renombrados en este mes es “Rubén Magnano” (Editorial Recovecos), la autobiografía del DT más exitoso en el basquet argentino que escribió el periodista Gabriel Rosenbaun. Los dos llegarán a la Feria del Libro en San Francisco para hablar de la relación que construyeron y cómo desembocó en esta obra.

El libro tiene 21 capítulos donde se reflejan unas 40 entrevistas que en promedio duraron dos horas. También hay más 50 entrevistados más y a eso se le suma un rastreo gigantesco de hemerotecas de distintos lugares.

Tremendo trabajo e historia merecía su tiempo de maceración y eso se tradujo en una labor de escritura de 5 años. Pasaron los gobiernos, cambió la situación económica, pero Gabriel estuvo siempre ahí sacando todos los recuerdos del ex DT de la Selección Argentina de Básquet.

Seducción

A Magnano le propusieron muchas personas escribir sobre él y su vida. Muchos se quisieron subir al tren de lo que es un éxito, pero siempre consideró que no era necesario hasta que un día apareció Rosenbaun.

“Lo primero que hice fue mandarle un mail. En el ’94 yo ya trabajaba en medios y pegué buena onda con Rubén. Esa ‘buena onda’ con él significa mucho respeto, mucha distancia y ser respetuoso del mundo Magnano”, detalló el periodista.

Desde aquella época fue haciéndole diversas entrevistas, siempre profundas, a través de su escritura se delineaba la mente del DT que alguna vez estudió Agronomía. “En 2018, un día junté 9 de esas notas, las escaneé y le dije ‘mirá Rubén no puede ser que no exista un libro sobre todo lo que viviste’. Me dijo que se lo habían propuesto, pero lo logré convencer y ahí empecé a laburar”, rememoró.

La obra

Rosenbaun confesó que al inicio el libro sería una autobiografía en el sentido estricto de la palabra, pero encontraron un problema en sus encuentros. Magnano tenía lapsos en que no recordaba nada, algo propio de su concentración extrema ante diversas situaciones.

Como muchas cosas no las recordaba con exactitud decidieron contactar a otras personas y al final el libro mutó a un trabajo donde Magnano va hablando consigo mismo. Por eso en la estructura tiene capítulos de periodismo narrativo, ahí se puede leer a Gregg Popovich, Emanuel Ginóbili, pero también compañeros de la secundaria. En contraposición otros tantos son de la propia voz del técnico.

La frutilla del postre está al final donde se relata toda la magia y los hechos posteriores a obtener la medalla de Oro con la Selección Argentina. “Ahí de verdad se refleja Magnano y todo su mundo especial, donde vive su mente”, afirmó Gabriel.

Sobre el autor

Rosenbaun es como Magnano, una persona cuya memoria es un verdadero tesoro y del que se puede aprender mucho. Es periodista deportivo, de los que saben de verdad de deportes, sigue a los que no siempre son los más reconocidos como el vóley.

Hace poco tiempo lideró el equipo de comunicación del jugador Luciano De Cecco; escribió en La Voz e ESPN, se define como “ratón de hemeroteca” donde ha rastreado historias increíbles.

La idea de escribir en forma de espejo la autobiografía solo se pudo hacer por una cosa y es porque la persona que habla es el reflejo exacto de quienes se refieren a él; o lo que es lo mismo porque es igual por dentro y por fuera. Rosenbaun es así también y eso lo enlaza con Magnano.

Presentación. Sábado 20 horas en el Superdomo (Presenta Manuel Ruiz).