Ana Laura Ades es una música sanfrancisqueña que desde hace unos siete años vive en Doha, la capital de Qatar, país en donde este domingo comenzará a disputarse el Mundial de Fútbol de 2022.

Previo a lo que será la competencia oficial la violinista, tuvo la oportunidad de tocar para recibir a la Selección de Polonia que llegó en las últimas horas a Qatar.

"Le organizaron una bienvenida y me contrataron para tocar para el equipo", contó la música graduada de la Universidad Nacional de Córdoba. Y añadió: "Fue muy emocionante recibir a la Selección de Polonia pero claro, no es la Argentina (risas). Igual disfruté mucho de la experiencia".

La artista, que trabajó un tiempo en el exclusivo hotel de cinco estrellas Meliá Doha, donde amenizaba en vivo el ambiente del bufet al que asistían personas de diferentes partes del mundo, ahora toca el violín en bodas, fiestas de compromiso y eventos en general. El año pasado, incluso estuvo tocando en el casamiento de la hermana del emir de Qatar.

En algún momento Ana dio dio clases en el Conservatorio Superior de Música "Arturo Berutti" de San Francisco, pero fue el destino que quiso que ella visitara un día a un primo en Qatar y quedara enamorada del lugar, su gente y su cultura.

Mientras trabaja, palpita también la fiebre mundialista de los miles de hinchas de todo el mundo que se dan cita por estos días en su país. En esa línea, aprovechó para contar cómo se vive allí la previa del Mundial.

"Hay banderas por todos lados, toda la gente pone banderas, hay banderas en las calles, en todos lados, está lleno, y yo como buena argentina colgué una en el balcón. Hoy las banderas son la decoración número uno del país", comentó.

Además, se refirió a los estadios en donde se disputarán los encuentros entre las mejores selecciones del mundo, y explicó que están relativamente cerca uno de otro. "A los argentinos nos tocó debutar en uno que se llama Lusail, que queda a unos cinco o 10 minutos de La Perla, donde vivo. Las distancias máximas entre un estadio y otro son de 40 o 45 minutos porque Qatar es un país muy pequeño, las distancias son muy cortas, aunque a veces por el tráfico se hacen más largas, pero no son distancias como las que había en el Mundial de Rusia", contó.

Respecto al clima que se vivencia, reveló: "El país no tiene cultura futbolera para nada, pero a los cataríes les gusta muchísimo el fútbol. De hecho cada vez que me preguntan de dónde soy, y les digo que soy argentina, me nombran a Messi, se ponen muy contentos y les gusta el fútbol, pero no es un país que tenga cultura futbolera como la tiene Argentina o como la tienen países de Europa, o Brasil".

"Se ven hinchas por la calle, pero como no es un país de mucha cultura futbolera, a los que por ahí nos gusta más el fútbol es a los que somos extranjeros", dijo a El Periódico.

Si bien su trabajo no le permite participar de todas las actividades que se realizan entre hinchas, Ades conforma un grupo de argentinos en Qatar en donde se entera de lo que se va llevando a cabo: "Veo lo que escriben, y mandan fotos y vídeos de que se hacen banderazos en diferentes zonas de Qatar, van con una bandera muy grande a festejar, a cantar por Argentina, a alentar a la Selección. Incluso creo que fueron a recibir a la Selección argentina al alojamiento".

Según contó Ades, son alrededor de 200 los argentinos residentes en Qatar. De todas maneras expresó que hoy ese número se incrementó notablemente teniendo en cuenta que muchos se llegaron en este último tiempo para trabajar particularmente para el evento mundialista.

En cuanto a la prensa, contó: "Hay bastantes periodistas, se ven porque cuando por ejemplo salgo a Souq Waqif, que es un un lugar muy típico de Qatar. En esos sitios o donde se hacen, por ejemplo, estos banderazos argentinos, suele estar TYC Sports, también hay una periodista de América Noticias que está por acá dando vueltas en Qatar y haciendo diferentes notas más sobre el país que sobre lo que es el fútbol".

Sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Catar, que consiguió los derechos de organización en 2010.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018 (aunque esta última contaba con una sola sede en territorio asiático).