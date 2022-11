Tras ser atacado de un balazo en la madrugada del domingo 6 de noviembre, el intendente Damián Bernarte publicó este martes su primer mensaje desde el grave hecho, aún internado en el Hospital Iturraspe. Cabe recordar que ayer lunes recibió el alta del sector de Terapia Intensiva, con una muy buena evolución en su estado de salud.

En el escrito ratifica que volverá a la gestión y que se encuentra "juntando fuerzas" para ello, además que agradeció todas las muestras de apoyo recibido, tanto de sus amigos, familia y allegados, como de otras personas; y también agradeció la tarea de todo el personal del Hospital Iturraspe.

En otro pasaje de su escrito pidió "perdón" a la comunidad sanfrancisqueña ya que el ataque "alteró la vida institucional de la ciudad" y solicitó "prudencia y respeto" para que la Justicia pueda esclarecer lo ocurrido.

Entre los agradecimientos, menciona también a Martín Llaryora, Ignacio García Aresca y Gustavo Klein, este último a cargo de la intendencia de forma momentánea como presidente del Concejo Deliberante.

A continuación se transcribe el texto completo del escrito.

"Frente al triste episodio ocurrido hace poco más de una semana, encuentro necesario expresarme, en primer lugar, para hacer llegar mi enorme agradecimiento a todas las personas que me acompañaron y siguen haciéndolo.

En estos días difíciles, siempre tuve la plena confianza de que estaba en el mejor lugar y en las mejores manos. Infinitas gracias a todo el equipo del Hospital Iturraspe (médicos, directivos, enfermeros, personal de limpieza, administrativos, etc.) y al personal del servicio de emergencias que me atendió. Admiro profundamente el profesionalismo de todos y valoro con orgullo y emoción su calidez humana.

A mi familia y amigos, que desde ese instante estuvieron presentes y siguen cerca, acompañando y conteniendo.

A Gustavo Klein, por haber estado desde el primer momento, no solamente brindándome la asistencia médica (que fue fundamental), sino también por haber asumido con compromiso, lealtad y seriedad la enorme responsabilidad de ocuparse de la gestión mientras me recupero por completo.

A Martín Llaryora por la humanidad que demostró con mi familia en el peor de los momentos.

A Ignacio García Aresca, que estuvo esa misma madrugada acompañándonos.

También a nuestro increíble equipo de gestión. A cada uno de los funcionarios y funcionarias que durante estas horas han trabajado codo a codo para que las agendas programadas continúen con absoluta normalidad.

Es muy movilizador para mí saber que tantas personas hicieron llegar sus muestras de afecto. Sinceramente, estoy muy conmovido y agradecido con la cantidad de mensajes deseando mi pronta recuperación. Los he leído y escuchado a todos. Eso me reconforta y me da más fuerzas aún para continuar por este camino.

Quiero decirles que lamento profundamente que este angustiante hecho haya puesto en vilo la tranquilidad de nuestra querida comunidad. Soy absolutamente consciente de que esta situación alteró la vida institucional de la ciudad y es por eso que siento la necesidad de pedirle perdón a cada uno de los sanfrancisqueños y sanfrancisqueñas.

Y, de todo corazón, pedirles también, prudencia y respeto, dejando en manos de la justicia el esclarecimiento de lo sucedido.

En virtud del increíble trabajo de los médicos y médicas, del apoyo de mi familia y amigos, del equipo que me acompaña, y de los buenos deseos de tantas personas, es que hoy estoy juntando fuerzas para poder volver pronto, enfocándome en mi recuperación para seguir trabajando en lo que tanto me apasiona: el progreso de nuestra ciudad… ¡Con las ganas y el empuje de siempre!

La vida me dio una nueva oportunidad, y estoy más convencido que nunca de que este es el camino que quiero y debo seguir.

El ataque

Bernarte fue baleado aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del último domingo 6 de noviembre, instantes después de retirarse del Superdomo San Francisco, lugar donde se celebraba la fiesta por el Día del Trabajador Bancario, en la esquina de bulevar 25 de Mayo y calle Vélez Sarsfield. Estaba por subir a su camioneta, estacionada en esa esquina.

Gravemente herido, pudo volver por sus medios hasta el Superdomo para pedir ayuda. Entre quienes lo asistieron en el lugar se encontraban Gustavo Klein, médico de profesión, junto a su esposa, la vicedirectora del Hospital Iturraspe, Verónica Pepino, quienes intervinieron para coordinar rápidamente el traslado al nosocomio público.

Esa misma madrugada, Bernarte fue intervenido quirúrgicamente. Se le extirpó un riñón, sufrió la resección de tramo de intestino delgado y reparación de estómago.