El intendente de San Francisco Damián Bernarte continúa su evolución favorable internado en terapia intensiva del Hospital Iturraspe tras ser baleado en la madrugada del último domingo en el centro de la ciudad. En este sentido, el director del nosocomio, Valentín Vicente valoró la confianza del mandatario y de su familia de continuar con su tratamiento en el establecimiento público.

En diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), Vicente aseguró que “trabajo que tiene el Hospital no sale de lo que es lo habitual, sí tal vez en este caso con más notoriedad mediática o pública tras el atentado contra Damián -Bernarte-”.

En este sentido, subrayó “el compromiso” del personal de la salud en todas sus áreas, “la verdad que tener a Damián en nuestra terapia no deja de ser responsabilidad y el reconocimiento de tenerlo internado, de ver la buena evolución que está teniendo. Quiero destacar el trabajo de la guardia central, de la gente de cirugía, de hemoterapia, de los técnicos que han trabajando con él, técnicos de diagnóstico por imágenes, de terapia intensiva en su conjunto, enfermería, mucha gente que trabaja y muy bien”.

Tiempo de recuperación

Durante la tarde de este jueves se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Bernarte que “continúa estable, lúcido y despierto, pero todavía internado en Terapia Intensiva”.

Consultado sobre cuánto puede tardar su recuperación, el médico prefirió ser cauto al manifestar: “Eso es muy variable, dependiendo la posibilidad o no de complicaciones, así y todo no las hubiera cada organismo responde distinto. Recordemos que él ha sufrido la extirpación de un riñón, resección de tramo de intestino delgado y reparación de estómago, entonces fue una operación muy importante en el abdomen, lo que lleva un par de semanas para que haya una recuperación total”, sostuvo. Y agregó: “Entre 30 y 60 días lo que demoraría funcionalmente en estar bien, pero no lo podemos asegurar”.

“Centro de referencia en patologías graves”

Por último, Vicente subrayó que “nos llena de orgullo que la familia del intendente haya decidido dejarlo internado aquí. Nosotros creemos que el hospital Iturraspe es el centro de referencia en la zona para cualquier tipo de patología grave y me parece excelente que nos hayan elegido, tanto él en un primero momento, como su familia de mantenerlo en el Hospital y no derivarlo a la parte privada”.

“No critico a quien esté en la función pública y elija una institución privada para hacerse atender-dijo Vicente-, pero este caso no deja de mostrar la confianza y la calidad de las instituciones públicas”.