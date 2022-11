Antes de transformarse en intendente interino de San Francisco, el doctor Gustavo Klein fue uno de los profesionales que atendió y acompañó al entonces mandatario de la ciudad, Damián Bernarte, luego de ser herido de un balazo en la madrugada del domingo.

Este miércoles, luego de una sesión especial en el Concejo Deliberante, Gustavo Klein se hizo cargo, momentáneamente, de la intendencia de San Francisco. En sus primeras palabras como intendente interino del Ejecutivo recordó la madrugada del domingo, en la que compartió la cena por el día del empleado Bancario en el Superdomo junto a Bernarte y el momento en que corrió casi 40 metros para ayudar al funcionario herido.

“Fue un shock -refirió Klein-, soy médico terapista desde hace años y uno actúa en forma mecánica ante este tipo de situaciones, pero con Damián me pasó lo contrario. Lo vi 10 minutos antes que pasara esto y luego verlo ahí, fue muy fuerte”.

Y luego agregó: “Esto nos cambió el rumbo de la vida a todos, al menos momentáneamente, y espero que así sea, apuntando a la feliz recuperación de Damián. La verdad que fue complejo desde el punto de asumir esa situación, desde el momento en que me avisan que había sido baleado Damián hasta horas después, tener que empezar a pensar que a partir de ese momento, el Presidente del Consejo Deliberante que era yo, el médico que lo había asistido, estaba a cargo de esta ciudad. Shock, es la palabra concreta”.

El momento previo

Klein recordó el momento previo al ataque de Bernarte: “Él me saludó antes de irse, le hago una broma porque yo estaba con mucho sueño y no me podía ir. A los 10 minutos, me avisan que estaba tirado en el foyer, o sea, minutos antes todos muy contentos y de buenas a primeras ese cambio de situación. Habrá corrido 30 o 40 metros y ahí estaba la ambulancia con la gente de Ucemed, chicos muy preparados, lo canalizamos, le dimos oxígeno y lo llevamos al Hospital. Le pedí permiso al doctor a cargo para subirme y acompañarlo”, contó.

Luego, reveló la situación emotiva que vivió acompañando a Bernarte hasta el nosocomio: “Tenía su mano y él me la apretada. Yo le decía que estaba con él y él me pedía que que no permitiera que le pasara nada malo. Es fuerte acordarse de esas cosas. Yo le insistía en que se quedara tranquilo, entonces en un momento es como que se relaja un poco”.

Por último, Klein quiso destacar tanto el trabajo del servicio de emergencias de Ucemed como de la guardia y la terapia intensiva del Hospital Iturraspe. “El primer lugar donde debía estar Damián en ese momento era la terapia intensiva del Hospital por eso hay que reconocer el esfuerzo que hace todo el equipo de trabajo por mantenerlo cuidado. No es fácil tener al intendente de una ciudad internado, por eso quiero felicitar a mis compañeros médicos, enfermeros y directivos del Hospital”, cerró.