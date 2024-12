Este jueves, la torre Alicia, la réplica de la torre Eiffel que construyó Claudio Marchetti en la localidad de Alicia, partirá hacia su nuevo destino. Es que después de haber sido puesta a la venta, esta obra fue adquirida por un empresario que decidió emplazarla en Parque Síquiman, como un atractivo turístico para aquella región.

“Así terminamos la jornada hoy. Mañana a la mañana terminamos, cargamos el camión y se termina la historia”, escribió Marchetti en sus redes sociales, visiblemente triste por no haber podido hacer más para que su trabajo quede en su ciudad.

Previo a comenzar a desarmarla, pero con la novedad del nuevo destino, Marchetti habló en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio y se refirió a esta decisión así como a las sensaciones que le originaron desprenderse de una parte de su vida.

¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión de vender esta torre y cómo se fueron dando las cosas esta semana?

Fue muy difícil desprenderse. Es muy difícil. Es la primera del mundo construida por una sola persona. Son 31 metros, diez toneladas. Y es la primera del mundo dentro del patio de una casa. No tuve un lugar público donde dejarla. Nadie sabía que iba a tomar tal dimensión. Y ahora lógicamente el patio de una casa quedó chico.

¿Cómo se dio la negociación para que la torre vaya hacia Parque Síquiman?

La puse a la venta y fueron muchísimos los ofrecimiento en Argentina, en países de América y también de Europa. En Rumania, un coleccionista la quería llevar. El problema es que yo nunca más la voy a ver. No tengo dinero para ir a Europa a verla. Estoy encariñado con esta obra. Por eso elegí el lugar más cercano y más lindo también. A mí me gustan las sierras. 32 llamados tenía de esta gente de Síquiman. Vino un empresario, al día siguiente vino el intendente acompañando a esta gente. Tres veces vinieron y me convencieron. Yo fui a ver el lugar con el intendente y me saco el sombrero por este señor. Me llevó a recorrer y me preguntó dónde quería poner la obra. Me ofreció hasta la plaza principal. Todo el apoyo. Con mi señora nos sorprendió el apoyo del señor intendente, la disposición, la voluntad y se fueron dando las cosas.

¿Ya tiene lugar definido?

Sí, va a estar bien pegadito a la ruta 38, que es la ruta que va desde Carlos Paz, para que la gente comprenda un poquito va a tener todos sus jardines, locales comerciales, va a dar mucho trabajo. Pasaba con Síquiman que mucha gente no lo conocía. Y ahora se va a conocer como se conoció Alicia, por esta obra.

¿Esto te deja alguna regalía más allá de la venta? ¿Vas a obtener algún fruto de la explotación de la torre?

No, ya tiene la patente, yo entrego todo, me desligo totalmente de todo, va a quedar la historia, el nombre de quien hizo esto. Mañana (por el martes) la retiran con la grúa. En dos días se desarma y en seis días la armamos. La voy a desarmar yo con gente y grúas. No lo voy a hacer solo. Debo estar protegido para cuidar mi vida. Esto lo hice totalmente yo solo y nunca estuve atado, me salvé varias veces de caer. Ahora lo vamos a hacer con una empresa. Pero voy a estar al frente de todo esto. Porque a las mediciones no hay otra persona que las conozca.

¿Cómo la van a trasladar?

En camión. 86 piezas. También la única en el mundo que es totalmente desarmable. Está todo abulonado. Son 86 piezas que están todas todas numeradas. Tengo los planos. Por eso es algo sencillo desarmarla y armarla. Vamos a tener un proceso de quince días para el secado de las bases. Creemos que en 25 días la obra tendría que estar terminada ya en Síquiman. Allá hay movimiento sísmico por lo que las bases son diferentes a las que yo calculé acá.

No creo que quieras decirle a la cifra en la que la vendiste pero ¿fue un precio que valía la pena o fue un precio simbólico?

Fue simbólico. No hay nadie que le pueda poner un precio a esto. ¿A quién le preguntaríamos? Nunca se vendió una réplica en el mundo de la Torre Eiffel. ¿Quién sería el tasador? Esta gente hizo un ofrecimiento y me convenció, pero no hay plata de por medio, voy a recibir propiedades, algún terreno o vivienda. Pero me sirvió. Lo que no me sirve es tener un nudo en el estómago siempre. Prefiero llorar 10 días, que se me caigan las lágrimas, y llevarla a un lugar donde la gente pueda estar bien, verla, sentarse con la obra. El intendente de Síquiman me quiere llevar a vivir allá porque tengo planeado hacer otras obras, me quieren dar un galpón, herramientas, ya después de esto ya tengo planificado hacer otra obra inédita.

Eso quería preguntarte, ahora te queda el patio libre ¿Qué hacemos con el patio? ¿Se viene otra obra nueva?

Las bases van a quedar con los bulones. Y tengo algo planificado, pero no sé si lo voy a hacer acá o me voy a vivir allá, porque está la propuesta del intendente de llevarme para allá. Lo estamos evaluando con mi señora. No me animo a adelantar mucho, pero no hay nadie a quien se le haya ocurrido esta idea, es algo que no existe en Argentina.

¿Vas a tomarte algún descanso ahora, de tanta visita, de tantas notas?

No voy a poder, ayer salí a las cinco de la mañana y llegué a las diez de la noche. Tenemos todo el proceso de desarmarlo, llevarlo y lamentablemente no voy a poder. En el teléfono tengo cantidades de medios que me están llamando y no llego. Realmente no llego. Mañana (por ayer) voy a estar arriba de la torre. Y una grúa es algo que es carísimo, se abona por hora, no se puede mucho tiempo.

¿La torre va a cambiar de nombre?

Va a conservar el nombre de Torre Alicia por la historia. Pero seguramente se va a llamar la réplica de la Torre Eiffel Cordobesa.

¿Progresó aquella propuesta que alguna vez te hicieron de ir a conocer la original?

Vinieron del consulado de Córdoba pero no quise molestar. Voy a ir por mis propios en junio o julio con el nuevo dueño. Queremos ir.