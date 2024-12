El viernes 29 de noviembre marcó un momento histórico para el Teatrillo municipal de San Francisco con su reapertura, un espacio que renace bajo la gestión del director local Adrián Vocos y José Bonansea, con la firma Spot Experiencias Artísticas.

El evento contó con la presencia del reconocido director Pepe Cibrián, quien además el sábado 30 brindó una master class para todo público, en lo que fue la primera actividad propia del renovado espacio.

A través de un escrito en sus redes sociales, Vocos expresó su emoción por este logro, contó cómo surgió el proyecto y detalló sus objetivos. “Los sueños se cumplen”, manifestó.

“No todos los días se abren salas de teatro ni menos aún se recuperan. Al menos no en este país. Es impensado, no está bien visto”, afirmó Vocos. La frase refleja tanto el desafío como el orgullo de haber llevado a cabo un proyecto de esta magnitud en un contexto tan adverso.

El origen del sueño: entre tertulias y desafíos

Vocos recordó que la idea surgió en una de esas reuniones informales entre amigos donde siempre se hablaba de teatro. “Empecé con mis sincericidios, esos en los que me abro sin filtros, sin tantas vueltas... el alma sigue hablando de lo que te mueve las entrañas, el teatro, ese espejo social poderoso”, compartió.

“El no siempre estaba. Pero esa vez, después de tantos pero tantos no de casi 30 años luchando se oyó un Tal vez, que luego pasó a un análisis y finalizó en un sí, como esos sí que me dan los elencos en cada proyecto, donde no sabemos si va a funcionar, si gustará, si ganaremos dinero, pero sí con esa convicción de darlo todo y aun más, incluso mucho más cuando el panorama nos iba cambiando de espacios”, contó.

Y relató que el proceso de llevarlo a la realidad no fue sencillo. “Sacamos basura, limpiamos, agujereamos, atornillamos... Nos cortamos dedos, nos cansamos, nos frustramos, apuramos, pedimos ayuda y volvimos a avanzar. Porque siempre se nos pensó en equipo. Y lo logramos”, describió Vocos, quien destacó el esfuerzo colectivo detrás de cada mejora implementada.

Según detalló, la renovación incluyó camarines de primer nivel, una nueva caja negra, cableado actualizado, iluminación moderna, y rampas y sillas mecánicas para garantizar la accesibilidad. “Espacio para todos... Y esto es solo la primera etapa, porque vamos por más. Porque esto, que es para la ciudad, debe siempre tener más”, aseguró Vocos, destacando que el proyecto está diseñado para ser inclusivo y funcional para toda la comunidad.

Sueños y proyectos

El nombre Spot Experiencias Artísticas surgió en Buenos Aires, durante jornadas de trabajo en la calle Corrientes, mientras el equipo soñaba con abrir su propia sala. “Inventábamos una programación fantasía por si se daba el abrir una sala... pasábamos horas encerrados pensando 'Las mil y una noches' para destrabar”, recordó Vocos.

Este esfuerzo comenzó como una aspiración, pero hoy es una realidad palpable que simboliza el renacer cultural de San Francisco. “La ciudad vio un nuevo teatro recuperado, donde le pusimos todo el amor y la pasión que nos generaba la necesidad del principio”, resumió.

Finalmente, Vocos agradeció a todos sus colaboradores, a sus alumnos, a quienes participaron del proyecto en distintos roles, y también a la Municipalidad del San Francisco y el Concejo Deliberante por el apoyo. “No se imaginan la cantidad de personas que pusieron su cuerpo para que esto se diera”, resaltó.