La Ferroviaria, la grabadora de pequeños y grandes sueños

El estudio es realmente pequeño, tal vez no entran más de cuatro personas, pero la grandeza de La Ferroviaria pasa por la posibilidad que Leonardo Luque (35) y María Elena Ferreyra (36) brindan para que artistas de todos los niveles puedan grabar sus trabajos o editar alguna canción con alto nivel.

Artistas como Claudio Toledo, Walter Barrionuevo trompetista de Cristian el “Loco” Amato, trabajos donde participó Sergio Galleguillo, cantantes de otras provincias, hasta la mayoría de los cantantes y músicos de la ciudad y zona hicieron su paso en algún momento por el estudio de grabación ubicado en alguna de las habitaciones de esta casa de calle Belgrano al 1000, en barrio Iturraspe de San Francisco.

“Este lugar es para el aficionado, como para el músico que se dedica de lleno. Para nosotros son todos iguales, somos todos luchadores y tratamos de brindarnos para todos de la misma forma”, afirmó Leo.

El Ciclo de La Ferroviaria

La pandemia hizo que muchos músicos y cantantes consultaran para grabar en el estudio de Leonardo y María Elena, sin embargo, al pasar los presupuestos muchos se vieron impedidos de poder avanzar con los proyectos.

Ante esta situación, la pareja de artistas decidió empezar a visualizar a los artistas locales y dejar de lado la cuestión económica, apostando a la promoción cultural.

“Pensamos que si a nosotros nos gustaría grabar y no tenemos la plata querríamos que nos den una mano. Por eso se armó un ciclo que hasta el día de hoy estamos sorprendidos con la convocatoria que tuvo”, destacó Ferreyra.

Ya pasaron más de 50 artistas y hay cerca de 80 en la lista. “Es un laburazo, porque al principio íbamos a hacerlo rápido pero después empezamos a ver detalles y agregar cosas que lleva tiempo”, explicó Leo.

“Nuestro objetivo con este ciclo no tiene ningún fin lucrativo, sino que es netamente cultural y promocional para los artistas”, dijo.

- ¿Cuánto tiempo tiene el estudio La Ferroviaria?

- Tiene varios años, pero con esta estructura chiquita pero completa tiene unos 5 o 6 años.

- ¿Por qué el nombre?

- Porque nace cuando vivíamos al frente del ferrocarril por calle López y Planes (Ahora está por Belgrano al 1000). Grabábamos en un garaje y daba la casualidad que siempre se grababa de noche o a la siesta por cuestiones laborales. Y siempre que estábamos haciendo las tomas se escuchaba la bocina del tren. No había un tema que no se escuchara la bocina del tren.

- Pasaron muchos artistas para grabar.

- Sí. Muchísimos artistas de la ciudad y otros lugares del país. Entre ellos José Luis Aguirre, un cantautor de las Sierras, el cantante santiagueño Alberto Sará, Claudio Toledo que es un ícono del cuarteto, hace poco estuvo grabando un cantante de Salta que vino especialmente a grabar.

Además de muchos artistas locales como Rubén “Culi” Taborda, Denis Pineda, Los 4 Rumbos, Juan Molinelli, La Roma, y muchos más.

- ¿De quién fue la idea?

- El estudio es una pasión mía. De tomarlo con tanto hobbye surgió como una posibilidad laboral y llegó el momento de empezar a funcionar profesionalmente.

La idea era tener un estudio en San Francisco para que los artistas tengan un lugar para poder grabar. Cuando nosotros arrancamos no teníamos las herramientas para poder hacerlo porque era muy caro.

- ¿Tiene buena calidad?

- Sí, pese a ser una estructura chiquita porque estamos en una casa alquilada, la calidad de audios hace que no solo venga gente de la ciudad y zona, sino que siempre se trabaja con gente de afuera como Flor Castro, una riojana que encarga trabajos de edición. Una vez me tocó hacerle una edición de un tema en el que participaba Sergio Galleguillo.

- Muchas veces son trabajos desde el silencio.

- Generalmente el artista se lleva el producto desde acá que no se saben. Como en el caso de Cristian Amato, que el año pasado se grabó mucho acá y la gente no lo conoce.

Una historia de amor a través de la música

María Elena y Leonardo llevan más de 15 años juntos y entre canciones y canciones formaron una familia con dos hijos.

Leo, de San Francisco, además ser un especialista en grabación y edición, se destaca por su talento con la “viola”. Por su parte María es una destacada cantante nacida en El Arañado.

- ¿Cómo se conocieron?

- La vi en la tele que estaba participando el festival de Jesús María junto a mi mejor amigo, Emiliano Arce, y le dije a mi abuelo esa chica tiene que ser mi novia. Apareció en el escenario con una bincha y se comía el escenario. Fue así que le pedí el número a mi amigo y le empecé a escribir.

Después de un tiempo me animé y la fui a visitar en colectivo. No me animaba a bajarme del colectivo, ella no me conocía a mí pero yo la había visto en la tele. Por eso me bajé del colectivo y me metí al baño, hasta que no me quedó otra salir y presentarme.

- Ahí empezó la relación…

- Sí. Al principio chocábamos mucho porque teníamos distintos gustos musicales, pero después nos fuimos acercando. Al principio éramos como la antítesis musical.

- ¿Enseguida empezaron a tocar?

- No. Fue todo un proceso. Llevó un tiempo largo para empezar a descubrirnos como pareja musical y tener proyectos en conjunto. Así surge María Elena y la Encrucijada, que fue mutando y fue muy importante la presencia de Seba Córdoba.

Después hubo tiempo donde encaminé como solista y llegué a distintos certámenes.

Nuevo disco

Hoy María Elena y Leo Luque encabezan un nuevo proyecto grabando un disco que esperan pronto presentarlo en sociedad.

“Este disco tiene todos temas propios, por lo que es muy especial y queremos mostrar lo que somos nosotros como compositores”, explicaron.

“El disco se va a llamar “Nacida para ser luz” y pronto habrá publicaciones en las redes. La idea es poder compartir el primer tema con una producción audiovisual a fin de año”, indicaron.