La historia de Karina "Kati" Ferrero, publicada por El Periódico este jueves, tuvo una amplia repercusión y generó que los pedidos de productos de limpieza, que esta joven mamá de cuatro niños comercializa a bordo de su bicicleta, se duplicaran de un día para el otro. Asimismo, la también cantante recibió numerosos llamados para contrataciones para fiestas privadas.

La mujer, de 32 años, es empleada doméstica, madre de cuatro niños de 13, 10, 6 y un año y, también cantante de un dúo los fines de semana. Mientras tanto, vende productos de limpieza para subsistir mientras sueña con tener un local propio.

"Me ha llamado muchísima gente. Hoy tengo el día lleno de pedidos, es increíble como me llamó la gente, muchos para saludarme, para darme sus buenos deseos, estoy realmente muy agradecida porque la cantidad de pedidos que tengo hoy y mañana es increíble", contó Ferrero.

La mujer comentó que para este viernes tiene agendados unos 25 pedidos cuando por lo general los mismos no superan los 10.

A la vez, sostuvo que muchas de las personas que se comunicaron para ayudarla no la conocían, sino que leyeron su historia a través de nuestro medio: "Todo el que me escribió para hacerme pedidos me decía que había visto el número en la nota y me daba sus buenos deseos y me alentaba a que siguiera con eso porque todo lo que uno quiere se puede si hace el esfuerzo. Casi toda la gente que me escribió o que me hizo pedidos, no me conoce, porque la que me conoce generalmente ya me compra".

Por otra parte, la también cantante manifestó que algunos de los llamados fueron para contratarla para eventos: "Canto los fines de semana y mucha gente me llamó para contratarme para fiestas de cumpleaños o fiestas de mujeres".

"Yo canto cumbia y cuarteto y me llamaron para avisarme que me van a tener en cuenta. Mucha gente ha visto mi Facebook, porque ahí tengo videos donde canto, y hubo gente a la que le gustó lo que hago y me llamó para contrataciones. Estoy muy contenta y muy agradecida", agregó.

El sueño del local propio

La joven mamá sueña con tener su local propio para poder pasar más tiempo en su casa, con sus hijos. Por eso es que una donación que recibió ayer la llenó de felicidad. "En mi casa tengo el comedor y atrás tengo como un living, que en realidad lo uso para preparar productos, es como mi lugar de trabajo. Pero quería hacer, donde está el comedor, mi lugar para vender, para poder estar en mi casa y no tener que dejar tanto a los chicos solos. Y además para anexar otros productos, como papel higiénico y demás. Una señora me dijo que si quería me regalaba un mostrador y una estantería. Y sí, me sirve, porque tengo una sola estantería que compré usada y es ahí donde pongo las cosas. Y ese mostrador quizá me sirva para poner los bidones o para atender a la gente".

Para seguir colaborando con ella y su familia, se puede llamar al teléfono 3564 576071.