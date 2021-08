Continúa el nuevo torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y esta semana ya se conocieron los dos partidos que se podrán ver gratis en la 9° fecha con el abono básico del cable y en la TV Pública, es decir, sin tener que pagar el paquete premium de fútbol.

Uno de estos encuentros será el domingo 29 de agosto y el restante el lunes 30.

Los partidos "liberados", como se los llama, se podrán ver por la TV Pública, Fox Sports y el canal ESPN.

Partidos "liberados" en la fecha 9 de la Liga Profesional

1) Domingo 29 de agosto. 18:00 hs. Vélez vs. vs. Godoy Cruz (TV Pública - ESPN - Fox Sports)

2) Lunes 30 de agosto. 21:15 hs. Talleres vs. Estudiantes (TV Pública- ESPN - Fox Sports)

La 9° fecha de la Liga Profesional completa: árbitros, horarios y TV

Sábado 28 de agosto

15.45 Gimnasia – Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Alejo Castany

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

18.00 Banfield – Platense (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Maxi Delyesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero

Cuarto árbitro: Julio Barraza

20.15 Independiente – Colón (FOX Sports Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Domingo 29 de agosto

13.30 Arsenal – Defensa y Justicia (FOX Sports Premium y TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Hernán Maidana

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

15.45 Aldosivi – Lanús (FOX Sports Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Romero

Árbitro asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Lucas Novelli

15.45 Central Córdoba – Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

18.00 Vélez – Godoy Cruz (TV Pública- ESPN - Fox Sports)

Árbitro: Mauro Vigliano

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Norberto Paez

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

20.15 Boca – Racing (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Diego Abal

Lunes 30 de agosto

14.30 Unión – Argentinos (FOX Sports Premium)

Árbitro: Néstor Pitana

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

14.30 Newell’s – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Germán Delfino

Árbitro asistente 1: Iván Nuñez

Árbitro asistente 2: Juan Delfueyo

Cuarto árbitro: José Díaz

16.45 San Lorenzo – Patronato (TNT Sports)

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Verlotta

Cuarto árbitro: Ariel Penel

19.00 Sarmiento – River (FOX Sports Premium)

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Franco Morón

21.15 Talleres – Estudiantes (TV Pública- ESPN - Fox Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Guillermo González