Incendios en Corrientes: lanzan campaña local para colaborar con los afectados

Los incendios en la provincia de Corrientes generaron ya pérdidas económicas multimillonarias, pero tampoco dan tregua para la fauna. Y ese aspecto de la tragedia no escapó a una sanfrancisqueña, que decidió lanzar una campaña solidaria para recaudar fondos e insumos para ayudar a los animales que debieron huir y dejar su hábitat debido al fuego, algunos sufriendo asfixias o quemaduras. Aunque también, por supuesto, se reciben donaciones para ayudar a los brigadistas que están combatiendo las llamas.

Se trata de Milena Ríos, animalista de San Francisco, que se puso manos a la obra y se contactó con distintas personas que se encuentran en aquella provincia para ponerse al tanto de lo que necesitan. En ese sentido, también impulsa la colecta y este lunes, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 explicó cómo se implementa.

"Es realmente impactante. Para nosotros, que estamos en contacto con gente de Corrientes, escuchar el relato en primera persona, de parte de ellos que están en la zona del desastre, es es peor aún que lo que vemos en los medios", comenzó.

A la vez, aseguró que "es incalculable" lo que está perdiendo: "No solamente a flora y fauna, sino que va mucho más allá".

En esa línea, la campaña busca asistir tanto a los brigadistas como a los veterinarios y a los animales. Por eso, según informó, están recolectando cereales y barras de cereales, bebidas isotónicas, colirios y alimentos y cualquier insumo que sirva para los animales.

"Por ahora se suspendió la recepción de descartables, porque ya han sido abastecidos, pero se siguen recolectando medicamentos, antiinflamatorios, gasas y alimentos, porque los centros que se están cubriendo van trasladando las donaciones hasta otros sectores", agregó.

Respecto a la situación en Corrientes, Ríos indicó que los incendios se están propagando hacia otras provincias. A la vez, manifestó: "Nos comentaban que de los animales que lograron refugiar en diferentes puntos, los que no se están muriendo de estrés, se están muriendo de hambre. Y los brigadistas no tienen más calzado, no tienen más ropa de fajina, que es la que ellos están utilizando, porque muchos ya no tienen más uniformes porque se les han quemado".

Cómo colaborar

Personas interesadas en colaborar pueden hacerlo acercando donaciones a los siguientes puntos: dietética El Nogal, Juan B. Justo 285; panadería Pan de Leche, Av. Sastre esquina Calle 1; Neo Gym, Aristóbulo del Valle 333; y Peña Boquense, Av. Maipú 2883.

Quienes no puedan acercarse, pueden enviar un mensaje a los teléfonos (03564) 15514487 y 15332911.

Las donaciones se receptan hasta el domingo: "Tenemos pensado recolectar esta semana y durante el fin de semana, y ya el próximo lunes comenzar a enviar las donaciones al punto que sea necesario".

"Estamos en contacto con una de las biólogas que está recorriendo diferentes puntos en Corrientes, así que ella nos va informando cuáles son los centros que se van cubriendo y cuáles son los nuevos que se van actualizando, que van necesitando ayuda", cerró.