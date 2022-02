Disminuyeron los focos de incendios en Corrientes, tras la llegada de la lluvia

La emergencia ígnea en Corrientes, con una estimación oficial de 9 por ciento de la superficie provincial afectada por el fuego, tuvo este domingo un alivio por las lluvias registradas en cuatro localidades, con la expectativa de que se extiendan a partir de este lunes, mientras se despliega más asistencia del Gobierno nacional y otros distritos y se anunciaron medidas de apoyo a los productos afectados con créditos por 500 millones de pesos.



El secretario de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, Roberto Corti, aseguró a Telam que, desde esta semana, se aguardan lluvias más intensas que aplaquen los incendios rurales en Corrientes.



Este domingo llovió en las localidades de Ituzaingó, Villa Olivari, Concepción y Loreto, donde había focos activos de fuego rural.



El gobernador Gustavo Valdés indicó en un mensaje de Twitter que, por la mañana, se registraron lluvias en el interior de la provincia, en las zonas norte, centro y sur.



Se empiezan a registrar lluvias en el interior de la provincia, en las zonas norte, centro y sur.



Esperamos que el tiempo nos siga acompañando.

— Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) February 20, 2022



"Esperamos que el tiempo nos siga acompañando", indicó el mandatario, que este domingo recorrió la localidad de Santo Tomé, en la costa del río Uruguay, donde trabajan dotaciones de bomberos cordobeses, de Buenos Aires y Brasil.



Así, Valdés agradeció los aportes recibidos tanto de parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como del senador Luis Carlos Heinze, el gobernador de Rio Grande Do Sul, Eduardo Leite y al alcalde de São Borja, Eduardo Bonotto.



"Gracias (...) por ayudarnos con diversos recursos para enfrentar los incendios", dijo Valdés en Twitter.

Sobre la evolución de la emergencia, Corti confirmó que "hemos visto una disminución de la cantidad de focos de fuego", aunque aclaró: "Eso no significa necesariamente que estemos mejor".



Explicó que "la ubicación geográfica de esos incendios son la clave, pues tocan puntos urbanizados o poblados, vulnerables, por más que cuantitativamente la situación muestre mejoras".



No obstante, repasó que no se registraron daños en la integridad física de pobladores ni de los brigadistas de la Nación y de la provincia, tanto como de otros distritos y hasta de Brasil llegados para atacar la emergencia.



A su vez, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que "70 brigadistas bolivianos parten mañana a Corrientes y Misiones para ayudar a apagar los incendios en Argentina". (Fuente: Télam)