Tras seis años como Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de San Francisco, pero con más de 35 como efectivo, Hobey Salvático decidió dejar su cargo, aunque adelantó que continuará vinculado a la institución.

Así lo anticipó este viernes en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), donde refirió que se trató de una decisión personal para poder disfrutar de mayor tiempo junto a su familia.

“Ingresé a la institución seis meses antes del 50 aniversario, o sea que hace más de 35 años que soy bombero, siempre de forma activa y como jefe llevo seis años”, comenzó diciendo.

“Uno ya tiene muchos años en la institución-continuó-, esto que suena medio llamativo no tendría que ser así, es algo natural, lo vengo consensuando con el segundo jefe, porque al tomar una decisión de esta envergadura para la institución y sobre todo para quien deba ocupar el cargo de jefe, debe saberlo con anterioridad. Desde la plana superior del Cuerpo Activo nos venimos preparando para estas cosas, para que la persona que se retire no sea imprescindible”.

Salvático insistió a que se debe a una decisión personal, que se da “después de más de 35 años en el Cuerpo Activo, no me retiro, lo que no voy a hacer más es trabajar en la parte activa de bomberos. Pero voy a seguir vinculado en muchas áreas de trabajo, en el acompañamiento de la nueva jefatura, en el asesoramiento y trabajando con Comisión Directiva para lograr que la institución siga creciendo”.

Una forma de vida

El hasta ahora jefe de Bomberos anticipó que si bien al nuevo efectivo a cargo lo terminará designando la Comisión Directiva, lo seguro es que quede en manos del su segundo al mando, que se trata de Diego Gaetán.

“No es una decisión fácil porque son decisiones que hay que tomarlas y sobre todo cuando uno no puede dar lo que necesita la institución. Con mis distintas actividades tengo el tiempo muy ocupado durante todo el día y también creo que es hora que como familia podamos disfrutar de otras cosas”, declaró. Luego explicó que: “Es la primera vez que un jefe se retira activo, eso me llena de orgullo, haber iniciado mi carrera hace tantos años, siendo un joven y poder terminar ahora con una familia formada, con hijos, siempre estando activo y de la mejor manera”.

Admitió luego que ser bomberos es una forma de vida y que “para los que asumimos la responsabilidad de llevarla adelante, esto te limita muchas otras cosas, y el cuerpo con ahora más de 55 años no es fácil recuperarse. Creo que es el momento justo para dejar de hacer algo”, contó.

Temporada de incendios forestales

Luego, Salváltico se refirió a los meses fríos y secos que se transitan que favorecen el incremento de incendios forestales.

“En junio y julio se da el mayor incremento de incendio de pastizales. Anoche asistimos nuevamente a un foco que se desarrolló en la vieja ruta a Luxardo, es un sector que todos los años nos da mucho trabajo, donde la gente va y prende fuego, ya es la cuarta vez que vamos en pocos días a esa zona”, se quejó.

Reveló que la mayoría de los incendios son intencionales y que las condiciones climáticas complican el trabajo de bomberos a la hora de controlarlos.