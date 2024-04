Estrenan “corto” hecho en la ciudad, con personajes locales que rinden homenaje a los remiseros

La industria del remis en San Francisco merecía llegar al cine. Y lo hará en formato de cortometraje. El servicio de pasajeros nacido en la década del ’90, donde tuvo su esplendor ya que llegaron a existir varias empresas funcionando al mismo tiempo, estará en el centro de la escena este jueves 4 de abril en el Cine Radar con el estreno de Remisse Navidad.

Se trata de una producción del Centro Cultural San Francisco realizada por Agencia Marte, los talleres municipales literario y de teatro, los estudios Lotus y Dart, y cuenta con el auspicio de Complejo Las Tipas.

Nuevamente los protagonistas de esta historia serán sanfrancisqueños que por su extroversión y particularidades son reconocidos como personajes de este pago chico. Entre ellos se destacan el exfutbolista Marcelo “Chelo” Frócil, el abogado Horacio “Bachi” Mitrojovich, y el locutor radial recientemente fallecido, Carlos “Carlín” Riera. El elenco además lo conforman: Maron Barberis, Pablo Ochoa y Oscar Bracamonte.

El “corto” es dirigido y editado por Andrés Tamagnini y el guion fue escrito por Laura Pratto. El estreno será a las 21, con entrada gratuita.

La historia

El director Tamagnini contó que Remise Navidad “cuenta la historia de un grupo de remiseros que pasan las horas previas a una Navidad tratando de resolver un pedido del señor Paganini”.

La idea surge de un texto que la guionista Pratto escribió en 2012 y fue publicado por El Periódico. Cuenta su autora que en ese momento trató de rescatar con la escritura, de alguna manera, la épica de las historias que atravesaron su adolescencia.

El cortometraje dura siete minutos, aunque goza de un ritmo “muy rápido” con personajes que le dan ese toque desopilante.

“Buscamos utilizar personajes de la ciudad y llevarlos al cine, no necesariamente que hagan de ellos mismos, sino que construyan un personaje del que estamos acostumbrados en el día a día. En este caso particular, alrededor de la figura de los remiseros me interesaba encontrar personajes que tengan voces potentes, particulares, puesto que iban a hablar por radio, en ese submundo de los remiseros”, contó Tamagnini a El Periódico.

¿En base a esta búsqueda, cómo fue el casting? Según indicó, empezaron a surgir los nombres de quienes terminaron protagonizando por medio de charlas del equipo de trabajo, por notas periodísticas y por conocimiento.

“A Bachi (Mitrojovich) lo contactamos luego de ver una nota en El Periódico sobre su historia, escucharlo me pareció genial. Chelo (Frócil) fue idea de Laura Pratto. Y Carlín (Riera) salió de una reunión del equipo pensando en qué locutor podríamos buscar”, explicó el director.

Riera hace de operador de la remisería, mientras que los demás actúan de trabajadores del volante, junto a Ochoa.

“El protagonista fue Carlín, fue genial filmar con él por su energía increíble, los chistes entre cada corte y acción. La verdad que quedaron los mejores recuerdos de eso pero también mucha pena porque su partida nos sorprendió a todos y no podrá verse en escena”, agregó.

Como homenaje, los creadores echarán mano a una de las ideas que Riera pensó para la previa de la función de este jueves.

Hacer cine en la ciudad

Andrés Tamagnini es un joven estudiante de Cine en la UNC con el ferviente deseo de ser profeta en su tierra.

El 2023, en una entrevista en el ciclo Yo Digo, expresó que “no hay nada más lindo que hacer cine en San Francisco, con gente de San Francisco y poder verlo en el cine de la ciudad”.

En esa oportunidad presentaba un mediometraje llamado Hecho para Marte, también con producción y actores locales.

Sobre Remisse Navidad, sostuvo: “Creo que será muy lindo esto verlo en el cine, por estos personajes que cruzamos a diario en la calle donde estarán haciendo algo que no acostumbran hacer”.

Agregó que disfruta hacer cine en la ciudad porque filma con un “equipo de amigos”. También agradeció el apoyo de la Municipalidad.

Chelo Frócil: “Me divertí mucho”

Marcelo Frócil ha sido un destacado jugador de fútbol en la ciudad, un personaje que no pasa desapercibido en ninguna reunión y que tiene un papel importante en la historia como remisero.

“Fue una experiencia nueva para mí en un mundo que te sorprende… escuchar: cámara, luz, acción, corte. Es un mundo nuevo”, destacó sobre su experiencia a El Periódico.

Sostuvo que participar le dejó varias anécdotas, afirmó sentirse sorprendido y agradecido con la invitación: “Es algo que no había hecho nunca ni esperaba hacerlo. De un momento a otro me piden participar y creo que hice bien en no decir que no. Pero siempre pensando que iba a llevar más problemas que soluciones”, expresó en tono de risas.

Siguiendo con el tono jocoso que lo identifica, Chelo remarcó que no busca “fama ni triunfos con esto” sino que participó del filme porque creyó que podía sumar: “No fui con la premisa de que de acá en más soy un pichón de Darín”.

Luego tuvo un párrafo aparte tras la muerte de Carlín Riera: “Con Carlín cierro el cortometraje. La verdad que su muerte nos terminó golpeando. Es una lástima que no va a poder verlo”.