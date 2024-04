Malvinas: “Tenemos la misión de dejar nuestro legado a generaciones venideras"

Este martes 2 de abril se llevó a cabo el tradicional acto en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, en el Monumento a los Héroes de Malvinas de nuestra ciudad, ubicado sobre la Av. Urquiza y Av. Maipú.

Del acto formaron parte autoridades municipales y provinciales, integrantes del Centro de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, familiares de veteranos de Malvinas, docentes, abanderados y público en general.

Tras el izamiento de la Bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino y un minuto de silencio en recuerdo a los caídos, el presidente del Centro de Veteranos, Alejandro Giletta, se dirigió a los presentes y recordó a dos compañeros: “Quería empezar recordando a dos sanfrancisqueños que están en la casa del Señor, dos veteranos, nuestro querido Dardo Llanes, que partió hace mucho tiempo, y el suboficial mayor de la fuerza aérea Raúl Santore, que partió hace poquitos meses. Siempre los vamos a mantener presentes”.

Asimismo se refirió al deseo de todos los veteranos en San Francisco, de dejar un legado. “Tenemos hoy en día una misión que comenzó hace tiempo, que es dejar nuestro legado a generaciones venideras, dejar plasmadas nuestras experiencias para que las generaciones que vemos sepan el día de mañana que hubo sanfrancisqueños que estuvieron luchando por la Patria. Queremos que estos chicos que hoy sienten Malvinas, que hoy tomaron como propia nuestra gesta, lo lleven adelante por el resto de sus vidas y se lo transmitan a sus hijos y nietos. Esta causa no debe morir, esta causa, a mi humilde entender, es una de las pocas que une al pueblo argentino. No hay bandera política, no hay diferencias, siempre Malvinas une al pueblo. Estamos todos de acuerdo en eso”, sostuvo.

Seguidamente, continuó haciendo mención a la sede en construcción: “Es tan importante por eso el regalo que nos está haciendo la ciudad de San Francisco por medio de la Municipalidad, de dejar plasmados la sede y el museo para el Centro de Veteranos. Ahí vamos a poder hacer la docencia y la malvinización que tanto deseamos. Sabemos que el paso del hombre por este mundo tiene que dejar algo, tenemos que dejar alguna huella. Nosotros hace 42 años estuvimos escribiendo los libros de historia. Pero son los chicos los que demuestran el sentimiento que le ponen a la causa. A los docentes, a toda la gente que que nos acompaña, a toda la gente que se compromete con nosotros, tenemos que dejarle algo plasmado para que el día de mañana esos docentes y esos alumnos vean en carne propia por mensaje propio de los veteranos sus experiencias y que cuenten lo vivido en la gesta de Malvinas”.

A continuación le agradeció al intendente en nombre del Centro de Veteranos y a la comunidad en general, y agregó: “Sabemos de las dificultades del país en estos momentos, de la provincia, de la Municipalidad. Y el proyecto sigue adelante. Estamos muy ansiosos porque se termine, para poder decir después de 42 años que tenemos nuestra casa. Así que gracias a todos. Cada uno de ustedes tiene mucho que ver en la causa Malvinas, a cada uno desde su lugar los comprometemos a que malvinicen en sus casas, en sus lugares de trabajo, porque esta causa une al país”.

"S eguiremos manteniendo vivo el recuerdo para que nuestros héroes nunca sean olvidados”

A su turno, el intendente municipal Damián Bernarte, dirigió unas palabras a los presentes y haciendo mención a lo que dijo Giletta, manifestó: “Recién Alejandro hacía referencia a un concepto que se me viene a la cabeza. Y tiene que ver con ¿por qué hacer memoria?. Cuando llegan estas fechas centrales en el calendario de nuestro país es inevitable formularnos este interrogante. Como en todas las efemérides, en todas las fechas patrias, hoy aquí también hacemos memoria. Y la memoria es el ejercicio de traer el pasado hacia el presente”.

“Es un momento que nos permitimos reflexionar sobre nuestra historia y también nos permite repensar nuestro futuro. Recordar a nuestros caídos de Malvinas, honrar a nuestros veteranos, es también una forma de traer hoy aquí sus valores, su compromiso, su valentía, valores que son necesarios aún en estos tiempos para afrontar todos los desafíos que en nuestra Patria aún tenemos pendientes. Los espacios de memoria nos permiten de alguna manera materializar esas partes de nuestra historia que dejaron heridas para poder sanarlas colectivamente para evitar que caigan en el olvido y que repitamos errores. En este caso ustedes nuestros héroes son fuente de inspiración constante en nuestra comunidad”, añadió el mandatario.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo colectivo por sobre el individual y señaló: “Cuando la realidad nos apremia, cuando el trabajo nos abruma, aún sin poder dimensionar desde nuestra imaginación la realidad por la que ustedes han atravesado, en mi caso ayuda a entender que no hay nada que nos pueda detener cuando el objetivo es claro, cuando la solidaridad del compañerismo está a flor de piel y cuando los ideales del colectivo se colocan por encima de los intereses individuales y mezquinos”.

Y respecto a la sede, apuntó: “Como decía Alejandro, pese a la crisis no podemos dejar de invertir en la memoria ni en quienes lo dieron todo por nosotros. Homenajear a héroes de Malvinas no puede ser algo superfluo. Puede parecer menos urgente pero el árbol no nos puede tapar el bosque. En esta crisis no podemos olvidarnos de lo importante. Y en el centro siempre están las personas. En este caso nuestros héroes de Malvinas”.

En esa línea, dijo que el salón de usos múltiples y museo que se están construyendo sobre Perú es “una forma de rendir homenaje a quienes estuvieron, a quienes felizmente volvieron y también a aquellos que cayeron en el campo de batalla”.

“Desde nuestra parte y desde donde nos toque seguiremos manteniendo vivo el recuerdo y la memoria para que nuestros héroes y heroínas nunca sean olvidados”, añadió.