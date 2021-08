Julio Márquez (62), un vecino oriundo de San Francisco pero que hace 18 años que vive en Frontera, escribió su tercer libro de poesías y donará lo que recaude con su venta al Hospital J. B. Iturraspe.

El texto se llama “Alma de niño, corazón de anciano” y comprende más de 100 poemas de su autoría. Se puede conseguir en las librerías Collino y Saber a 800 pesos.

“A raíz de la pandemia, por las restricciones no pude presentarlo el 15 de junio que es el Día Nacional del Libro y tomé la decisión hace un mes de hacerle una donación al hospital Iturraspe de San Francisco, ya que es regional y atiende a todo tipo de personas sin lucro alguna. Mi donación es total para ellos, son 80 ejemplares que les dejo para a ser vendidos en dos librerías de la ciudad”, explicó Márquez sobre su iniciativa.

El escritor se mostró muy satisfecho con el trabajo del nosocomio: “Espero que la gente pueda llegarse y colaborar, porque quién no fue alguna vez al Hospital a colocarse una vacuna. En mi caso soy el más chico de 12 hermanos y todos, hasta mis padres que no eran de acá y vinieron hace más de 60 años a vivir a San Francisco, fueron. Y hace dos meses a la fecha estuvo mi hija menor internada con Covid y gracias a Dios salió adelante ahí en el Hospital. Entonces he tomado la decisión en nombre de toda la gente que atienden de Frontera y de San Francisco, de mi familia y mío propio, de dejarles esta donación".

Sobre el libro

“Alma de niño, corazón de anciano” es el tercer libro de Márquez. Cuenta con 142 poemas de su autoría y es apto para todo público. “Se puede disfrutar en cualquier hora del día como un medio de esparcimiento o de descanso”, sostuvo el poeta.

Su pasión por la escritura nació cuando era muy pequeño. “Escribo desde chico, desde la escuela primaria, ya me gustaba escribir con siete u ocho años”, dijo.

Seguidamente, agregó: “Ya después de ahí empecé a escribir poesías. Y este es mi tercer libro, el que edito en esta oportunidad. El costo al público va a ser de 800 pesos en las librerías, y todo va destinado al Hospital, toda su recaudación, esto lo hago sin fines de lucro”.

Márquez comentó que los gastos de edición e impresión corren por cuenta suya y que no saldrán de lo que se pueda reunir con la venta. “Lo costeo con el bolsillo, con ahorros propios míos, no pedí ayuda de nadie. Lo hago como hobby, porque me gusta. En vez de comprar una moto, cambiar el auto o el celular, decido escribir, y así como escribo me gusta que la gente pueda leerme también, que pueda leer mis ideas, mis pensamientos, y tal vez de todo lo que escribo encaje en algunos de los lectores lo que yo hago y puedan disfrutarlo”, comentó.