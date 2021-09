Ana Laura Roteda (38) es una vecina de San Francisco que denunció judicialmente hace un mes a la empresa “Tu Elección”, oriunda de la localidad de San Jorge (Santa Fe) y dedicada a la construcción de viviendas industrializadas: con ladrillos y prefabricadas, entre otras.

Junto a otras personas, Roteda dice sentirse “estafada” porque hace un año entregó alrededor del 30 por ciento del precio de la casa en la que soñaba ir a vivir con sus tres hijas, unos 450 mil pesos, y hasta ahora ni siquiera recibió un ladrillo. Es más, sostuvo que le pidieron unos 160 mil pesos para gastos administrativos, de flete y seguros para los obreros que armarán la vivienda en el lote que adquirió en Brisas del Sur, algo de lo que no fue advertida cuando firmó el contrato.

“Contraté esta empresa pese a ser de San Jorge porque tenía oficina en San Francisco”, relató la mujer respecto a la confianza que tuvo en su momento para depositar sus ahorros.

Según contó a El Periódico, le informaron que luego de 15 días de que tenga listo el cimiento de donde se apoyaría la casa recibiría los materiales para que los obreros la levanten. Sin embargo, cuando avisó se encontró con la novedad de que debía abonar otro monto de dinero, más chico pero oneroso al fin. Caso contrario, no tendría su casa.

También se quejó de las evasivas constantes de parte de la empresa ante cada comunicación y las demoras: “En enero de este año por cuestiones de vacaciones me dijeron que no podían venir, en abril me dijeron que con la pandemia se atrasaron las entregas”, agregó Roteda.

Luego de este trayecto, la mujer decidió hacer una denuncia en la Unidad Judicial al sentirse estafada: “Hace un mes hice la denuncia, pero también voy a ir por la parte civil. Son empresas piratas, tienen deudas. Empecé a investigar y me encontré con varias situaciones”, señaló y denunció: “De diez planes que venden avanzan con uno”.

Roteda explicó que no tiene esperanzas ya de tener su casa –a su entender- en vistas a la situación económica en que se encuentra la empresa: “No pueden seguir jugando con la ilusión de la gente. La semana pasada me dijeron que tengo que esperar porque hay otras personas antes que yo. Tengo tres hijas y alquilo, me mudé con mi mamá al principio pero viendo que se demoraba más la situación económica de la empresa alquilé una casa de dos dormitorios y pago unos 30 mil pesos de alquiler”.

Roteda no es la única persona que enfrenta esta dificultad, ya que en otros casos recibieron materiales a medias. Hasta hubo un caso donde uno de los damnificados denunció que una empleada de dicha constructora se quedó con el dinero que él abonó, la cual ya no trabajaría más en el lugar. Incluso existe un grupo de WhatsApp en el que se mantienen en contacto quienes se sienten perjudicados.

Desde la empresa reconocen demoras, pero dicen cumplir

El Periódico consultó al estudio de abogados que patrocina a la empresa “Tu Elección”, con oficina en San Jorge, para consultarlos sobre dichas denuncias.

El abogado Laureano Broda (M.P. 8.562) reconoció demoras de contratos puntuales de parte de la firma, pero remarcó que termina cumpliendo con lo firmado: “Hay demoras de contratos puntuales, pero estos se terminan cumpliendo. El contexto actual perjudicó a la empresa ya que hubo faltantes de elementos para hacer los trabajos, además muchos obreros contagiados de covid”, justificó.

Broda dijo que el atraso existe en los contratos que fueron firmados entre septiembre de 2020 y enero de 2021: “La empresa está recibiendo intimaciones de contratos firmados en esas épocas. Pero más allá de un incumplimiento en tiempo y forma por la situación que se vive no hay, no hay otra cosa”, remarcó tratando de desmentir alguna mala situación financiera de “Tu Elección”.

El abogado aclaró que los gastos administrativos y de armado que exige la empresa para armar las casas están en el contrato, aunque reconoció que pueden no haber quedado claros.

“Los contratos se terminan cumpliendo, en San Jorge no hemos judicializado ningún caso. Es solo cuestión de tiempo”, insistió Broda.

Consejos para contratar este tipo de viviendas

Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba advirtió que el sector donde se comercializan viviendas prefabricadas tiene altísimo grado de irregularidades. En ese caso se aplican multas y promueven denuncias judiciales en forma permanente.

En ese marco, y para evitar sufrir incumplimientos y fraudes, la Dirección insiste con una serie de recomendaciones al consumidor a la hora de contratar este tipo de viviendas. Sus consejos para dar con firmas serias y evitar abusos son:

1) Solicitar a la empresa copia del contrato antes de firmar o señar la vivienda a fin de ser asesorados por un abogado particular o en las oficinas de Defensa del Consumidor.

2) Requerir los datos fiscales de la empresa para pedir un informe crediticio on line, a fin de saber si en caso de incumplimiento contractual, la firma cuenta con capital social suficiente para responder.

3) Revisar en Afip si el Cuit de la empresa o titular se encuentra activo y bajo que rubro de actividad se encuentra inscripta, el código correspondiente a viviendas prefabricadas es 410011.

4) Indagar sobre si tal empresa fabrica y produce los materiales y elementos que utiliza para la comercialización e instalación o si a tales materiales se los provee un tercero (en ese caso indagar nombre razón social, domicilio, CUIT del fabricante de tales materiales).

5) No realizar grandes desembolsos de dinero, ni entregar bienes en parte de pago (por ejemplo vehículos) y asegurarse de que el contrato establezca pagos progresivos a medida que avanza la instalación de la vivienda, por caso:

6) Se sugiere no contratar por internet la adquisición de una vivienda y mucho menos realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias sin haber tomado los recaudos que anteceden.

7) En caso de surgir alguna duda y/o consulta, previo a contratar, la Dirección de Defensa del Consumidor invita a contactarse a defensadelconsumidor@cba.gov.ar o a la página de Facebook de Defensa del Consumidor Córdoba. Línea telefónica: 0800-444-5698.