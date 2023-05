El Tribunal Electoral Provincial exhibió en una audiencia realizada ayer martes cómo quedará conformada la boleta única en cada localidad a las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones del próximo domingo 25 de junio de 2023.

En la boleta se pueden observar los tramos provincial, municipal y comunal de las localidades que renuevan sus autoridades simultáneamente con la provincia, como en el caso de San Francisco. Hasta hoy miércoles se pueden plantear objeciones antes de la impresión de las boletas.

Al igual que en las últimas elecciones, se utilizará la boleta única en la que habrá columnas para cada cargo (gobernadores, legisladores, intendentes, tribunos de cuentas) y una para votar lista completa. Es decir, cada persona puede votar a la lista completa de un partido o bien elegir partidos distintos para cargos distintos.

Importante: si se vota con partidos distintos hay que tener en cuenta que no se pueden elegir dos partidos para un mismo cargo. Se puede simular el voto en este enlace.

En San Francisco, son siete las candidaturas para la intendencia. En la lista, por sorteo el orden quedó de la siguiente manera, de arriba hacia abajo: Germán Cassinerio (La Libertad Avanza), Andrés Romero (Creo en Córdoba), Ailén Cabrera (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad), Marco Puricelli (Juntos por el Cambio), Elena Vacchetta (Encuentro Vecinal Córdoba), Damián Bernarte (Hacemos Unidos por Córdoba) y Gustavo Piscitello (Partido Demócrata Cristiano).

Para gobernador y vice, son once las candidaturas. Hay partidos que tienen candidatos a gobernador que no llevan candidato a intendente en San Francisco, y a la inversa hay un candidato a intendente que no lleva candidato a gobernador (Piscitello, aunque en este caso pide el voto para Llaryora en el tramo a gobernador).

Todos los candidatos a intendente, concejales y tribunos de cuentas en San Francisco pueden consultarse en este enlace.