La candidata a vicegobernadora por Hacemos Unidos por Córdoba (HUC), Myrian Prunotto, aseguró que el proyecto que encabeza Martín Llaryora a nivel provincial es “superador” de la grieta y que el objetivo de la coalición formada es “sacarse la camiseta partidaria y trabajar para cada uno de los cordobeses”

En el marco de la campaña para las elecciones del próximo 25 de junio, Prunotto estuvo este lunes en San Francisco acompañada por la legisladora Alejandra Piasco, quien integra la lista de HUC a nivel local como candidata a concejala.

“Con Martín queremos llegar a la mayor cantidad de comunas y municipios de la provincia, son 427, es muy grande pero los dos tenemos ese corazón de intendente y nos gusta estar en el territorio. Te dicen que la gente no tiene ganas de políticos y algo que me sorprende es que a cada lugar que vamos que nos reciben con mucho cariño. Ves que la gente tiene esperanzas, tiene ganas y creo que ven en Martín alguien que ha estado mucho en el territorio como intendente, como ministro, como diputado y como vicegobernador”, manifestó Prunotto en diálogo con La Mañana de El Periódico Radio (FM 97.1).

“Es muy diverso lo que nos pide la gente, por eso con Martín planteamos un gobierno con desarrollo territorial para que pueda llegar a cada una de las regiones. Es muy distinto lo que pasa en las grandes ciudades por ejemplo el tema de la seguridad, pero en departamentos como Cruz del Eje, Tulumba o Sobremonte tienen otros problemas, por ejemplo como sacan su producción o cómo capacitan a sus jóvenes para que no se vayan de sus pueblos”, agregó Prunotto, actual intendenta de la localidad de Juárez Celman.

“Vamos a ser gobernantes que trabajen muy cerca de los intendentes y también trabajaremos mucho con los legisladores, que en la mayoría de los casos son intendentes o lo han sido y conocen sus departamentos. Tiene que ser un trabajo en equipo, por región y dirigido puntualmente a cada localidad”, aseguró.

Sobre las expectativas para las elecciones, Prunotto manifestó: “Venimos muy bien en las encuestas, estamos muy arriba en toda la provincia. La tendencia es que vamos para arriba. La ciudad de Córdoba Martín la ha cambiado, así como lo hizo en San Francisco lo hizo en Córdoba capital. Yo vengo del Gran Córdoba y vemos ese resultado. Antes te daba vergüenza llevar a tomar algo al centro a alguien que venía de otro país o provincia, hoy parece una ciudad europea, de las más lindas”, consideró.

Asimimo, elogió la gestión de Llaryora como intendente de Córdoba capital. “Tiene ese corazón de gestor, de intendente, que no solo le da importancia a la necesidad de los servicios básicos que no estaban satisfechas, porque la ciudad tenía más de 100 mil vecinos sin agua o las cloacas explotadas, sino que también al espacio público, el lugar de encuentro de los vecinos. Te das cuenta que trabaja para los vecinos”, dijo.

“Le pedimos a la gente que nos acompañe, somos la continuidad de un modelo de provincia y le vamos a dar nuestra impronta. Martín viene mucho a aportar mucho en lo que es innovación, tecnología, desarrollo territorial. Estamos convencidos de que es el camino, la única forma es romper la grieta, sacarse la camiseta partidaria y trabajar por los cordobeses. Va a ser nuestro compromiso de seguir estando en el territorio”, explicó sobre la decisión de la nueva alianza que incluye a sectores del radicalismo, el Pro y otros partidos.

Respuesta a críticas

Por otra parte, la intendenta referente del radicalismo se refirió a críticas que recibe desde Juntos por el Cambio y señaló que tienen que ver con su condición de mujer. “Nosotros en el 2007 íbamos con un candidato radical de la lista tres y teníamos un radical que acompañaba a Luis Juez en la fórmula, y no dijeron nada. Y en 2019, va Juntos por el Cambio en contra de la lista tres del partido radical y no dijeron nada. Y ahí andan abrazados todos. Y esto que me propone Martín es un proyecto superador, de romper la grieta, de ir para adelante, de ponernos todos la camiseta de Córdoba sin perder nuestra ideología. Hicimos todo eso y parece que es sacrilegio. Yo he estado en los armados de lista de mi partido y decían “la mujer de”, no teníamos nombres propios. Siguen teniendo esa mirada machista”, cuestionó.

“La nuestra es una coalición de gobierno que no perdemos nuestra ideología. A Martín no lo estoy radicalizando y él no me está peronizando, seguimos teniendo nuestras ideas pero siempre con un objetivo común que son los cordobeses”, finalizó.

Piasco: “No se trata de sumar dirigentes para ganar”

Por otra parte, Piasco aseguró que “con una Argentina partida por la grieta no podemos seguir” y enfatizó que la dirigencia política debe “estar atentos a las necesidades de la gente, que no llega a fin de mes y no la está pasando bien”.

“Tenemos que romper la grieta, a Martín se le ocurrió esta idea de armar una coalición. Pero no se trata de sumar dirigentes para ganar, sino dirigentes que tengan vocación de servicio de seguir trabajando para cambiar esta Argentina”, dijo.

“Martín no se fue del justicialismo, Myrian no se fue del radicalismo y tampoco los del Pro. Hay que sacarle la camiseta partidaria y ponernos la de los cordobeses, para seguir trabajando y que los cordobeses y cordobesas tengan mejor calidad de vida”, agregó.

Por otra parte, destacó también la gestión de Llaryora en la ciudad capital de la provincia: “Cuando Martín asume como intendente de Córdoba, estaba devastada. Y San Francisco en 2007, con 140 millones de deuda, estaba peor que Córdoba. Miren cómo está hoy. En Córdoba está haciendo lo mismo, con una pandemia pudo acomodar las finanzas y generar obras para todos los vecinos. Cuando se manejan bien las finanzas uno puede hacer obras en los barrios y en el centro, y es lo que está haciendo Martín en Córdoba. Trabajando en salud, educación y en seguridad”.

“Martín fue el primer intendente que se involucró con la inseguridad, porque conformó una patrulla urbana municipal, con un proyecto piloto en el Parque Sarmiento y se han disminuido los delitos en ese sector. A los chicos de jardín de tres años ya les enseñan robótica e inglés. Y en salud tienen hospitales propios. Ya gobierna una ciudad con escuelas municipales propias, hospitales propios y 100 centros de salud. En seguridad también y seguramente muchos intendentes van a copiar este modelo”, amplió.

“Si tuviéramos este modelo instalado en la Nación con Juan Schiaretti todo sería distintos. Myrian va a ser la segunda autoridad de Córdoba y es una mujer que tiene capacidad de gestión, que viene del interior del interior y que la siguen eligiendo”, concluyó Piasco.