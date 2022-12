A falta de pocas horas para la final del Mundial de Fútbol 2022 entre Argentina y Francia, nuestro país "es local" en Qatar: cerca de 30 mil hinchas inundan las calles de aquel país, en donde mañana se disputará el último partido y el más importante.

Palpitando la previa, el embajador argentino en Qatar, el sanfrancisqueño Guillermo Nicolás, habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y se refirió a varios temas, entre ellos a cómo se vive la previa y a cuáles vienen siendo las inquietudes y necesidades de los argentinos.

"Necesidades hay de varios tipos, siempre la obtención de la hayya card (una especie de visa para poder entrar al Medio Oriente, documento personalizado que también se exige a toda persona que quiera entrar a los estadios) que fue un problema para muchos, hubo que colaborar bastante en este tema", empezó.

También indicó que el alojamiento fue "otro problema". "Y después cuestiones que van surgiendo por la presencia de tantos argentinos aquí, tuvimos algunos incidentes por suerte menores, como pérdida de documentación, temas médicos, algún robo, un poco de todo pero por suerte con excelente comportamiento por parte de nuestros compatriotas".

Reclamo por entradas

Nicolás también hizo mención al reclamo de casi 2 mil hinchas que, frente al hotel de la AFA en Doha, pidieron que les vendan entradas al precio oficial para así poder ver en vivo y en directo el partido entre Argentina y Francia.

"Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en tema entradas, simplemente en esta ocasión lo que tratamos de hacer fue disipar un poco los ánimos, las tensiones, especialmente con las fuerzas policiales para evitar que actúen contra los argentinos que estaban concentrados reclamando. Nos limitamos a eso", expresó.

Seguidamente, agregó: "Afortunadamente no hubo ningún tipo de incidente, Entiendo el reclamo de la gente, por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de acción por parte de las fuerzas policiales".

En ese sentido, destacó la flexibilización por parte de la Policía, que se limitó a prevenir.

"Estoy muy satisfecho"

El embajador se mostró satisfecho con el trabajo de la embajadas: "Ya estar aquí para el Mundial era algo totalmente impensado para mí hasta hace poco tiempo, y realmente estoy muy satisfecho por el trabajo de la embajada, por el comportamiento de la gente y obviamente por la actuación de la selección argentina".

"Creo que más allá del resultado del domingo, es realmente para aplaudir durante un largo tiempo todo lo que se hizo. Ojalá se pueda coronar. La verdad es que no esperaba todo esto pocos meses atrás, así que estoy enormemente satisfecho", cerró.