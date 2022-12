Argentina llegó a la final y la gente invadió las calles: las mejores fotos en San Francisco

Los sanfrancisqueños salieron a las calles como hacía mucho no pasaba, no por la cantidad ni por si tenían camisetas o banderas sino por la ilusión y el éxtasis que no tiene antecedentes.

Alguien dijo que Argentina tiene como un “halo mágico” que la envuelve y la hace diferente en su camino mundialista, en los festejos hoy se vio eso y ojalá se multiplique el domingo.