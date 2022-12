Con la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022, los hinchas festejaron en los balcones, tocaron bocina por todas las calles del país y se juntaron en el Obelisco para embanderarse en su sueño celeste y blanco. Entre tanta algarabía, Aerolíneas Argentinas hizo una propuesta difícil de rechazar para los bolsillos más pudientes: un vuelo de ida de emergencia para la final del Mundial en Doha. Se agotó en tiempo récord, con un precio solo para elegidos.

El avión parte del aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes a las 8.20 de la mañana. El viaje dura 20 horas y 10 minutos. Tras una breve escala llega a Doha, Qatar, el sábado a las 10.30, con tiempo suficiente para acomodarse e intentar encontrar una entrada para la final del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Lusail.

Pasadas las 18.30, la disponibilidad ya era escasa: quedaban apenas dos lugares con tarifa Plus en el Airbus A330. Si bien el gusto costaba caro, el vuelo no tardó en agotarse.

El precio alcanzó el $ 1.450.241. El valor para adulto era de $ 694.022, con una suma adicional de impuesto por $ 756.318.

Minutos antes de las 19, ya el sistema de búsqueda de pasajes de la aerolínea estatal no figuraba disponibilidad. Quienes quieran llegar el día después de la definición, aún pueden reservar su lugar por un precio módico: $ 837.545.

En rigor, según fuentes de la aerolínea estatal, el vuelo estaba disponible y publicado desde hacía varios días, como parte de la puesta en venta de pasajes Buenos Aires-Doha al ritmo de la Scaloneta.

Hasta este martes, ya se había vendido la mitad del pasaje. Pero a la tarde -con la confirmación de que jugaría la Selección- se vendieron 170 de los 280 tickets restantes en solo media hora.

La Argentina jugará la final del Mundial de Qatar 2022 con cupo lleno.

Las entradas para la final, objeto de desvelo

El fervor futbolístico de los argentinos arrasó con la venta de entradas para los partidos de la Selección. Los tickets correspondientes a la Scaloneta en la primera fase fueron de los primeros en agotarse, a fines de septiembre pasado. Argentina fue, así, el país que más rápido arrasó con los boletos.

Al mismo ritmo se vació la disponibilidad para el partido más buscado: la final del domingo 18 de diciembre.

Como la pasión sobrepasa por mucho a la capacidad de los estadios, en los últimos días los hinchas argentinos sufrieron para conseguir entradas para ver a la Selección.

Para la semifinal contra Croacia, la FIFA abrió la ventanilla virtual. Pero la demanda era altísima. Y no hubo precio que detuviera a los hinchas que dicen presente en Qatar. Las más baratas (categoría 3) costaban US$ 357. Las de categoría 2 ascendía a US$ 660. Y en lo más alto, la categoría 1, el precio se iba por las nubes: US$ 955.

Uno de los enviados de Clarín verificó que en WhatsApp la reventa comenzaba en los US$ 800. La demanda elevaba ese valor por encima de los US$ 900. Pero los interesados también jugaban con el regateo y con el tiempo, a sabiendas de que los dueños de los tickets aflojarían a medida que se acercara el partido Argentina-Croacia.

También existe una modalidad legal para la reventa: la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas de la FIFA.

Como la compra de entradas para la fase de eliminación directa se desarrolló sin conocer aún qué seleccionados se clasificarían y en qué lugar lo harían, la FIFA ofreció ese canal para los hinchas de las selecciones que ya se quedaron afuera.

Una vez consumada la reventa, el comprador original recibe un reembolso parcial de la entrada.

Este sistema funciona hasta el domingo 18 de diciembre, el día de la final.

