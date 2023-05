Con la Ley de Alquileres aún vigente, llega en junio de 2023 un nuevo incremento que esta vez superará el 100% con respecto a un año atrás. El nuevo salto se debe a que la fórmula ajusta por inflación, que volvió a acelerarse en los últimos meses.

Esta situación afecta a un gran número de personas, a las que se les hace cada vez mas difícil afrontar el gasto del alquiler, teniendo en cuenta que los salarios no se ajustan al mismo ritmo.

Gastón Funes, representante de Inquilinos San Francisco, se mostró preocupado respecto a este tema y explicó en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 cómo viven esta situación.

“Me hablaron varios inquilinos, varias familias, que justamente van a sufrir ese aumento a partir del mes próximo. En muchos casos ronda el 100%”, comenzó.

Funes indicó que si bien los montos son variables, en el mercado local alquilar hoy una casa de dos dormitorios, con todos los servicios, cuesta más de 50 mil pesos. “Si se viene un aumento del 100%, hay alquileres que van a superar ampliamente los 100 mil pesos. Y hay muchas familias que están preocupadas porque no hay ningún salario que haya aumentado en esa proporción como están aumentando los alquileres y todas las cosas, porque la realidad es que todo va en aumento menos los salarios de los trabajadores”, lamentó.

Sin proyectos a la vista

Funes sostuvo que desde que se aprobó la ley en 2020, no hubo otro proyecto que venga a solucionar el problema: “Estamos a la deriva, creo que a lo largo y a lo ancho del país todos lo estamos sufriendo de la misma manera”.

“Creo que faltan proyectos en el tema de viviendas. Hace años en Argentina que las familias no pueden soñar con su casa propia, es un sueño que se volvió utópico lamentablemente, porque no hay forma de acceder. No hay créditos, no hay proyectos a disposición de las familias inquilinas que en muchos casos, así como podemos pagar un alquiler, podríamos tranquilamente poder acceder a algún tipo de plan de viviendas, pero no hay proyecto en ese sentido”, dijo.

Además, agregó: “Creo que a los gobernantes poco les está interesando ese tema y debería ser un tema urgente porque cada vez es peor la situación”.

Para Funes sería “una motivación” poder pagar el monto que hoy pagan en alquiler pero en la cuota de una vivienda propia. “No es lo mismo pagar un alquiler que pagar la cuota de algo que va a ser tu proyecto familiar. Hasta influiría en el ánimo a la hora de ir a pagarlo”.

Llamado a las autoridades

Funes, que preside Inquilinos San Francisco, una agrupación de vecinos que reclaman por regulación en la situación, sostuvo que tienen “muchas ideas”.

Y ejemplificó: “Hace años que estamos convocando a los gobernantes locales, al oficialismo, a la oposición, a todos los partidos, a dialogar, a presentar proyectos”.

“Alguna vez hablamos de una oficina de atención al inquilino y tantas otras cosas que se nos ocurren, como también alguna vez planteamos hacer un seguro a través del municipio para el tema de las garantías; también ese es uno de los grandes problemas al que se enfrentan los inquilinos a la hora de alquilar una vivienda, la cantidad de requisitos y de garantías que te piden. Es una odisea alquilar hoy en día”, sumó.

Por ello, sobre el final insistió en hacer un llamado a las autoridades gubertamentales: “Nos gustaría hacer el intento de convocar a nuestros gobernantes, aprovechando este tiempo de campaña, que quizás es cuando tienen los oídos más abiertos. Nos gustaría convocarlos una vez más a escuchar si tienen algún proyecto, alguna idea, alguna propuesta con respecto a este tema de los alquileres de las viviendas. Nos gustaría escucharlos, no somos pocos los que alquilamos. Somos entre un 30 y un 40 por ciento de la ciudad".

“También notamos que en este último tiempo se está dando el fenómeno de volver a compartir viviendas, hijos que se vuelven con los padres, hermanos que se juntan dentro de una misma vivienda para compartir los gastos, ya no sabemos a veces cómo afrontar toda esta situación, es muy complicado, es preocupante”, cerró.