Pasar el verano en la pileta es una excelente opción para aquellas personas que no pueden viajar en las vacaciones. O para aquellas que a pesar de hacerlo, tienen ratitos o días libres y desean aprovecharlos. Además del agua, siempre está la posibilidad de tomar sol y practicar algún deporte. Y para ello hay varios clubes y predios a disposición. ¿Pero cuánto cuesta?

Según un relevamiento realizado por El Periódico, pasar el día con pileta cuesta desde $800 en adelante.

Entre otras opciones, La Bancaria (Av. del Libertador Sur 1405) habilitó la temporada el sábado 3 de diciembre. El precio por día es de 900 pesos, o de 700 pesos en convenios preestablecidos con instituciones.

El Sport Automóvil Club (Av. Urquiza 599), en tanto, abrirá temporada el jueves 8 de diciembre. El precio por día es, para socios mayores, de $1000; menores $800; promoción familiar: dos mayores y dos menores, $2500. No socios mayores pagarán $1800; menores, $1400. Si vienen invitados con un socio, los mayores abonan $1500 y los menores $1200. La pileta funciona de lunes a sábados de 8 a 22, y domingos y feriados de 10 a 22.

En San Isidro (Av. 9 de Septiembre 1501) por día, de lunes a viernes, para socios 600 pesos; sábados, domingos y feriados, 1.000 pesos; no socios, de lunes a viernes, 1.000 pesos; sábados, domingos y feriados, 1.500 pesos. El carné mensual para el socio tiene un costo de 10.800 pesos y para los no socios asciende a 14.000 pesos. Además se estableció una promoción por grupo familiar de hasta cuatro personas por día, de lunes a viernes donde el socio abona 2.000 pesos y el no socio 3.200 pesos. Funciona de lunes a viernes de 10 a 20.30, mientras que sábados, domingos y feriados el horario es entre las 12 y las 20.

Por su parte, en Luz y Fuerza (Av. General Savio 350) la temporada de pileta comenzó este domingo. El precio por día es de $800 de lunes a viernes y de $1200 los sábados, domingos y feriados. El mes cuesta $10.000, la temporada individual, $20.000. En tanto hay promociones si la temporada se saca para dos o más personas.

En La Fábrica (Belgrano 2995), en tanto, la temporada de pileta iniciará el miércoles 14 de diciembre. El día para los adultos costará $1000 y para menores de 12 años $600. No es necesario ser socio.