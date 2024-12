El hombre que sueña con un tren turístico en Morteros: “Siempre quise recuperar las vías y darles algún uso”

José Rodrigo Bazán, un hombre que vive en Morteros, comenzó un arduo trabajo para limpiar las vías del ferrocarril. Detrás del motivo está el deseo de instalar un tren turístico que pase por la localidad.

En diálogo con El Periódico, contó que si bien aún no habló con autoridades municipales, es una idea que lleva consigo desde hace mucho tiempo: “Siempre quise tratar de limpiar las vías, de recuperarlas y darles algún uso”.

“Tenemos hermosos parques, tenemos un hermoso lago en el predio de la estación del ferrocarril. No estaría de más agregarle un trencito turístico a nuestra localidad, dándole así felicidad a muchos ciudadanos que extrañan el tren. Esto generaría felicidad a la población de Morteros. A muchas de las personas que quieren el regreso del tren las haría viajar al pasado”, reveló.

Pese a que reconoció que todavía no tomó contacto con autoridades municipales, provinciales ni nacionales, sí pudo hablar con vecinos y sostuvo: “A la mayoría de las personas con las que yo estuve hablando les gustaría que pase un trencito por la ciudad de Morteros, por lo que me cuentan, ya que les traería bastantes recuerdos, nostalgia, como que ellos miran al pasado, no. Y les encantaría que volviera un trencito por las vías. Con las autoridades locales aún yo no he hablado personalmente, pero ya lo voy a hacer”.

“En ningún momento vi pasar un tren por Morteros, pero siempre veo al ferrocarril a la estación de Morteros y me trae nostalgia. Yo estuve viviendo en El Fuertecito y siempre vi pasar el tren, estuve algún tiempito viviendo allá de mi abuela, y siempre desde muy niño me sentaba afuera a mirar cómo pasaba”, agregó.

El desafío

Consultado acerca de los desafíos por delante para llevar a cabo este proyecto, reveló que el principal es el de limpiar las vías. “Al hacer muchos años, desde los '90, que esto se abandonó, se juntó bastante tierra por encima de las vías. Al final de los 3 kilómetros, que es hasta donde yo quiero limpiar, desde ahí para adelante hay bastantes árboles y hay que sacarlos con machete y motosierras. Están estorbando en el medio de las vías. El otro desafío sería tratar, mientras voy limpiando, estoy tratando de conseguir alguna zorrita para que me ayude a poder despejar la vía”, manifestó.

Respecto al estado de las vías, comentó que hacia la zona sur de la localidad, los ramales están muy deteriorados e, inlcluso, faltan varios tramos: “Al ver eso a mí no me quedó otra que arrancar a limpiar del lado norte de la ciudad de Morteros. El ramal está bastante completo, es por eso que yo arranqué a trabajar, a limpiar y a despejar la vía por ese lado”.

“Yo no le pido ayuda a nadie, pero si quieren colaborar no tengo ningún problema. Pueden acercarse al lugar donde yo estoy trabajando, en el sector norte. Ahí me voy a encontrar trabajando, despejando las vías, limpiándolas, sacando algunas plantitas que están por entre medio de las vías, si quieren ayudar no tengo ningún drama”, apuntó.

Asimismo, Bazán dijo que si bien todavía no se sumaron personas a la labor ya recibió colaboración de vecinos que le facilitaron un tractorcito y una motoniveladora para sacar tierra que estaba sobre la vía, ya que con la pala, si bien podía hacerlo, le iba a tomar más tiempo: “Ellos me facilitaron el trabajo pasando con un tractorcito y una motoniveladora, fue de gran ayuda".

“Hay bastantes personas que me apoyan. Lo hacen con buenas palabras, ‘Vamos Toti, bien’, el trencito tiene que volver'. Recibo bastante acompañamiento de las personas que viven acá en Morteros. Para mí eso es suficiente”, cerró.