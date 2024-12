Casandra Oliva, la mujer trans acusada de asesinar a su pareja, Fabian Sosa, en un hecho ocurrido en julio de este año en San Francisco, fue declarada inimputable por la Justicia y fue puesta en libertad.

La medida fue adoptada por la fiscal subrogante de Delitos Complejos Silvana Quaglia, luego de las pericias realizadas, mientras Oliva permanecía detenida en la cárcel de mujeres de Villa María.

Las conclusiones de los estudios habrían arrojado que, al momento del hecho, Oliva no comprendía la gravedad de sus acciones. Además, la Justicia determinó que no necesitaría internación, pero deberá cumplir con un tratamiento ambulatorio. Aparentemente, no revestiría peligrosidad para la sociedad ni para ella misma.

El hecho

Sosa fue hallado sin vida en el interior de la vivienda donde vivía con Oliva en Cabrera al 1924. El hecho ocurrió el 8 de julio en horas de la tarde y al lado del hombre había un perro muerto y otros 10 alrededor en malas condiciones.

La autopsia arrojó como resultado que Sosa había sufrido cortes en la zona de los genitales con un elemento filoso y lo que provocó su deceso.

Poco tiempo después se ordenó la detención de Oliva, que convivía la víctima y desde entonces permanece detenida.