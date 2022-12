Más allá de las intensas campañas que buscan concientizar y visibilizar la problemática de violencia familiar, de género y hacia los menores, lamentablemente los casos aumentan año a año, y este 2022 no fue la excepción para San Francisco y zona.

Así lo remarcaron desde el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco a El Periódico: "La cantidad de denuncias de violencia familiar crecieron sustancialmente. En comparación al tercer trimestre de 2021, las denuncias subieron más de 30%".

En este sentido, el juez Andrés Peretti, remarcó que actualmente procesan un promedio de 5 o 6 casos nuevos por día.

Otro dato preocupante es que se registró un incremento importante de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

"Si bien la gran mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres (8 de cada 10), también advertimos un aumento sustancial en los casos de violencia directa e indirecta en contra los niños, niñas y adolescentes", explicó el funcionario judicial.

Según los datos aportados por el juzgado local, hasta el primer semestre de 2021, 1 de cada 10 denuncias (10%) tenían como víctimas a menores de edad, pero la segunda parte de ese año exhibió un aumento importante: 3 de cada 10 denuncias refieren a violencia directa e indirecta en contra los niños, niñas y adolescentes (30%). Esta tendencia se mantuvo durante gran parte del 2022, pero se aceleró en la última parte de este año, y prácticamente el 40% de las denuncias que recibimos en el Juzgado involucran a menores de edad.

-¿Cómo fue el año para el Juzgado?

El balance del 2022 es positivo. Junto con el Equipo de trabajo que orgullosamente presido, logramos terminar este año lleno de desafíos muy particulares.

Más allá del crecimiento sustancial de la cantidad de denuncias de violencia familiar y de género, en agosto de este año, el Poder Judicial de Córdoba sufrió un “ciberataque”.

Las complicaciones que trajo esa contingencia implicaron un esfuerzo extra para disponer las medidas de protección para las víctimas de violencia familiar y de género, así como también, avanzar con los procesos penales juveniles.

-¿El balance fue positivo entonces?

Considero que el balance es satisfactorio porque seguimos consolidando nuestro Equipo de trabajo, con más especialización, más capacitación y más empatía.

Además, estamos fortaleciendo la labor coordinada con la Unidad Judicial, con la SeNAF-UDER y con el Polo de la Mujer, instituciones centrales para en el día a día de nuestro servicio.

Asimismo, teniendo en cuenta que la violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, pudimos robustecer el trabajo interdisciplinario. Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes y educadores sociales, y en esa misión −y sin perjuicio del acompañamiento de la SeNAF-UDER y del Polo de la Mujer−, también contamos con la asistencia permanente e invalorable del Equipo Técnico de Tribunales.

- Con respecto a los casos de violencia familiar, ¿tuvieron muchos? Aumentaron los casos con respecto a años anteriores en la ciudad?

Así es, la cantidad de denuncias de violencia familiar crecieron sustancialmente.

En comparación al tercer trimestre de 2021, las denuncias subieron más de 30%. Actualmente estamos procesando un promedio de 5 o 6 casos nuevos por día, sin perjuicio de los incumplimientos a las medidas de protección para víctimas que ya fueron dispuestas con anterioridad.

Si bien la gran mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres (8 de cada 10), también advertimos un aumento sustancial en los casos de violencia directa e indirecta en contra los niños, niñas y adolescentes.

Hasta el primer semestre de 2021, 1 de cada 10 denuncias (10%) tenían como víctimas a menores de edad, pero la segunda parte de ese año exhibió un aumento importante: 3 de cada 10 denuncias refieren a violencia directa e indirecta en contra los niños, niñas y adolescentes (30%).

Esta tendencia se mantuvo durante gran parte del 2022, pero se aceleró en la última parte de este año, y prácticamente el 40% de las denuncias que recibimos en el Juzgado involucran a menores de edad.

-¿Casos de violencia de género?

Aquí es importante resaltar que en la Provincia de Córdoba, cuando la violencia de género se perpetúa en situaciones de familia o domésticas, se aplica la Ley de Violencia Familiar. Y las estadísticas son aquellas de la pregunta anterior.

Ahora bien, sobre las cuestiones de violencia de género no doméstica, es decir, cuando no son consecuencia del matrimonio, de uniones convivenciales o de relaciones afectivas, sean convivientes o no, existió una disminución de denuncias entre 2021 (48) y 2022 (34).

-¿Preocupan tantos casos de violencia?

Por supuesto, pero es nuestra función disponer las medidas de protección que establece la ley, con la finalidad de que la violencia cese y no se reitere.

Además, tomando en consideración el aumento de denuncias que involucran a menores de edad, debemos abordar nuestra función tomando en consideración especial el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes. En dicha misión, contamos con el apoyo permanente de SeNAF-UDER, el Equipo Técnico de Tribunales y de la Asesoría Letrada en su función de Representante Complementario.

-¿Algo más que agregar?

Agradecer infinitamente al Equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco por su compromiso diario: Dres. y Dras. Demaría, Armando, Ré, Buttignol, Barbero, Brumatti, Sticca, Rochetti, Toia, Goirán, Elkin Casermeiro, Andreggen y Panero.

También quiero reconocer especialmente a la Dra. Amelia Malatesta de González, recientemente jubilada de su cargo como Secretaria del Juzgado, por sus años de servicio y su apoyo incondicional a todo nuestro Equipo de trabajo.